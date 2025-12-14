Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 DIC 2025 | 34º
X
Somos Deporte

A qué equipo le tocaría hacerle el pasillo a Estudiantes por el título en el Torneo Clausura

El Pincha se consagró tras la victoria por penales frente a Racing en Santiago del Estero. ¿Qué rival debería darle el reconocimiento?

Hoy 11:27

Estudiantes de La Plata escribió otra página dorada en su historia al consagrarse campeón del Torneo Clausura tras vencer por penales a Racing en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Luego de la coronación, surgió una pregunta inevitable: ¿qué equipo deberá recibir al Pincha con el pasillo de honor?

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el Boletín N° 6625 del Tribunal de Disciplina de la AFA, el “pasillo de reconocimiento al plantel campeón” debe realizarse en el primer partido en condición de local del equipo ganador. De esta manera, y de acuerdo al reglamento vigente, el club que debería cumplir con ese gesto será Boca, en la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, en el estadio UNO de La Plata.

Antes de ese encuentro, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez tendrá compromisos importantes. Primero enfrentará a Platense el sábado 20 de diciembre en San Nicolás, por el Trofeo de Campeones. Luego debutará en el Apertura 2026 ante Independiente, en Avellaneda, por lo que recién en su tercer partido tras la consagración volverá a jugar como local.

Estudiantes fue protagonista de una de las imágenes más impactantes del año cuando, en los octavos de final del Clausura, sus jugadores le dieron la espalda al plantel de Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Ese episodio derivó en duras sanciones: dos fechas de suspensión para los futbolistas titulares de aquel encuentro y seis meses de inhabilitación para el presidente Juan Sebastián Verón.

Ahora, con el título del Clausura bajo el brazo y nuevos desafíos por delante, el Pincha espera que el reglamento se cumpla. Si no hay cambios, Boca será el encargado de recibirlo con el pasillo en La Plata.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Estudiantes de La Plata

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este domingo 14 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: calor intenso y máxima de 34°C
  2. 2. Impresionante choque: una pareja resultó herida al colisionar en Avenida Belgrano y Avellaneda
  3. 3. Ruta 9: una pareja murió en choque frontal contra un colectivo de larga distancia
  4. 4. Masacre en Australia: más de 10 muertos y varios heridos en un ataque a una celebración judía
  5. 5. Un civil tuvo una heroica intervención y desarmó a uno de los terroristas autor de la masacre en Australia
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT