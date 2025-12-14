A qué equipo le tocaría hacerle el pasillo a Estudiantes por el título en el Torneo Clausura

El Pincha se consagró tras la victoria por penales frente a Racing en Santiago del Estero. ¿Qué rival debería darle el reconocimiento?

Hoy 11:27

Estudiantes de La Plata escribió otra página dorada en su historia al consagrarse campeón del Torneo Clausura tras vencer por penales a Racing en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Luego de la coronación, surgió una pregunta inevitable: ¿qué equipo deberá recibir al Pincha con el pasillo de honor?

Según el Boletín N° 6625 del Tribunal de Disciplina de la AFA, el “pasillo de reconocimiento al plantel campeón” debe realizarse en el primer partido en condición de local del equipo ganador. De esta manera, y de acuerdo al reglamento vigente, el club que debería cumplir con ese gesto será Boca, en la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, en el estadio UNO de La Plata.

Antes de ese encuentro, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez tendrá compromisos importantes. Primero enfrentará a Platense el sábado 20 de diciembre en San Nicolás, por el Trofeo de Campeones. Luego debutará en el Apertura 2026 ante Independiente, en Avellaneda, por lo que recién en su tercer partido tras la consagración volverá a jugar como local.

Estudiantes fue protagonista de una de las imágenes más impactantes del año cuando, en los octavos de final del Clausura, sus jugadores le dieron la espalda al plantel de Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Ese episodio derivó en duras sanciones: dos fechas de suspensión para los futbolistas titulares de aquel encuentro y seis meses de inhabilitación para el presidente Juan Sebastián Verón.

Ahora, con el título del Clausura bajo el brazo y nuevos desafíos por delante, el Pincha espera que el reglamento se cumpla. Si no hay cambios, Boca será el encargado de recibirlo con el pasillo en La Plata.