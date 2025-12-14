VIDEO: la reacción viral de Guillermo Francella tras la derrota de Racing ante Estudiantes en la final

El Estadio Único Madre de Ciudades fue escenario de una final electrizante que terminó con Estudiantes de La Plata levantando la copa tras imponerse en la tanda de penales ante Racing. Pero más allá del título del Pincha, la definición dejó una imagen que rápidamente se volvió viral: el gesto de Guillermo Francella en la tribuna.

El Pincha derrotó a la Academia, que otra vez se quedó a las puertas de un campeonato y sumó una nueva frustración en instancias decisivas. La caída, particularmente dolorosa por la manera en que se dio, generó decepción en el pueblo racinguista, que había llegado en masa a Santiago del Estero con la ilusión de festejar.

Uno de los rostros más reconocidos de esa tristeza fue captado por la transmisión oficial. Guillermo Francella, confeso hincha de Racing y presencia habitual en partidos importantes, siguió la definición desde la tribuna con enorme tensión.

El gesto viral de Francella

Durante la tanda de penales, las cámaras enfocaron al actor justo en el momento en que un jugador de Racing falló su disparo. Su expresión, una mezcla de frustración, dolor y resignación, se volvió viral en cuestión de minutos.

La imagen recorrió las redes sociales y se transformó rápidamente en meme, con miles de usuarios reflejando en el gesto de Francella lo que sintió gran parte del público académico tras otra final esquiva.

Mientras Estudiantes celebró una nueva estrella y se afirmó como campeón en Santiago del Estero, Racing deberá seguir esperando. Y la cara de Francella quedó como el epílogo gráfico de una noche dramática para la Academia en el Madre de Ciudades.