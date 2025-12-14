Las Leonas y Los Leones cierran la ventana de la Pro League en Santiago del Estero

Los seleccionados argentinos de hockey afrontan la última jornada de acción de la primera ventana del certamen mundial.

Hoy 12:04

El hockey internacional tendrá este domingo su última función en Santiago del Estero. Los Leones y Las Leonas disputarán hoy sus partidos finales de la primera ventana de la FIH Pro League, que se desarrolló en el Estadio Provincial, con gran acompañamiento del público.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde las 19:00, el seleccionado masculino enfrentará nuevamente a Pakistán, mientras que a las 21:30 será el turno del conjunto femenino ante Países Bajos. Ambos encuentros tendrán transmisión en vivo por ESPN 2 y Disney+ Plan Premium.

La ventana comenzó el miércoles 10, con un empate de Los Leones frente a Países Bajos, en el que el equipo argentino se quedó con el punto bonus, y con una sólida victoria de Las Leonas ante Alemania. El jueves, los dirigidos por Lucas Rey vencieron 3 a 2 a Pakistán, mientras que el seleccionado femenino sufrió una dura caída 4 a 0 ante Países Bajos.

Tras la jornada de descanso del viernes, la acción regresó el sábado con emociones fuertes. Los Leones lograron una gran victoria ante el último campeón olímpico, mientras que Las Leonas empataron 1 a 1 frente a Alemania y, gracias a las actuaciones de Sofía Cairó y de la arquera Cristina “La Muralla China” Cosentino, sumaron nuevamente el punto bonus.

De esta manera, los seleccionados argentinos cerrarán hoy su paso por Santiago del Estero en esta primera etapa de la Pro League, buscando despedirse con buenos resultados y dejando una imagen positiva ante su gente, en una provincia que volvió a ser protagonista del hockey internacional.