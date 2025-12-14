Juró la senadora Fernández Sagasti y Cristina Kirchner aumentó su poder en el Consejo de la Magistratura

La expresidenta así tiene 4 votos incondicionales sobre 20 en total. Paradójicamente, Karina Milei usó la misma jugada y quiere nombrar en ese organismo a un diputado de LLA.

Hoy 12:29

El presidente de la Corte Horacio Rosatti, tomó el viernes juramento a la senadora ultra K Anabel Fernández Sagasti como nuevo miembro del Consejo de la Magistratura, el organismo que propone, sanciona y destituye jueces. Con esta jugada, que la ex presidenta la hizo antes de las elecciones del 26 de octubre, sumó a la senadora mendocina a los representantes de la Magistratura que le responden en forma incondicional: Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley y Mariano Recalde, más otros que no son tan previsibles.

A principios de octubre, sin esperar el resultado de las elecciones del 26 de octubre Cristina hizo que el bloque de senadores K solicitara a la Presidencia del Senado, Victoria Villarruel, que designara como reemplazante de suplencia a la senadora ultra K Anabel Fernández Sagasti en lugar de Claudia Abdala Zamora. Villarruel no guardó el pedido a la espera del resultado de los comicios, como se hace en este tipo de casos, y así se formalizó el nombramiento de la senadora por Mendoza.

La misma maniobra usó esta semana la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien hizo con el presidente del bloque de la Libertad Avanza reemplazo de los radicales, Gabriel Bornoroni proponga al diputado oficialista Gonzalo Roca (Córdoba) para el puesto que dejó libre la radical Roxana Reyes.

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem cajoneó un pedido de la UCR para que Reyes fuera reemplazada por Karina Banfi y mandó el del Roca a la Magistratura. En base a la misma polémica interpretación de mayoría y minorías que había hecho Cristina para sacarla la representación hace dos años al entonces senador del PRO Luis Juez. “Habrá que ver si ahora el bloque radical hace igual que Juez y judicializa el tema” dijo a Clarín el diputado del PRO, Alvaro Gonzalez. El radicalismo reordenó ayer su conducción partidaria así que seguramente irá a la Justicia.

De esta forma, de los 20 miembros de la Magistratura, Cristina tiene 4 incondicionales y Karina ya suma 3 en el caso de que Roca pueda jurar. Los demás responden a gobernadores, abogados, jueces, académicos o a alianzas circunstanciales.

Luego del juramento de rigor, Fernández Sagasti -quien lucía un traje rojo furioso con corbatín al tono- escribió en X: “Hoy juré para integrar el Consejo de la Magistratura, un cargo ad honorem. Ironías de la vida: en un Poder Judicial marcado hace rato por la persecución selectiva y los privilegios de unos pocos, este es quizás el único gesto que todavía no tiene precio”.

Pero colegas del Consejo recordaron a Clarín que la ley 24.937 dice que para los legisladores es obligatorio el carácter ad honoren. En particular el artículo 29 dice “el desempeño de los miembros magistrados y legisladores del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento será honorario, debiendo percibir las remuneraciones que les correspondan por sus respectivos cargos”. En el caso de Sagasti como senadora. Los demás miembros, “cualesquiera sea su representación, percibirán una compensación equivalente a la remuneración de un juez de la Cámara Nacional de Casación Penal”, agrega

La pregunta clave sobre gastos es, en realidad, si va a pedir contratar asesores o va a ir con el equipo de asesores que ya tiene en el Senado.

El acto, celebrado el viernes en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales, contó con la presencia de los consejeros Sebastián Amerio (representante del gobierno), Diego Barroetaveña (de los jueces), Agustina Díaz Cordero (de los jueces), Álvaro González (del PRO), Alberto Maques (de los abogados), Vanesa Siley (de los K) y Mariano Recalde (de los K).

Sin embargo, el poder de Cristina en la Magistratura y el Congreso -un tema que la obsesiona incluso desde su departamento de San José 1111 donde cumple una condena a 6 años de prisión por la causa Vialidad- quedó menguado tras la derrota en las elecciones del 26 de octubre.

El martes 9 de diciembre vencieron los mandatos de los diputados Carolina Gaillard, Leopoldo Moreau y Juan Manuel Pedrini, quienes junto Tailhade -que continuará en la Cámara hasta 2027- fueron los principales promotores del polémico juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema durante el 2023.

Asi Tailhade, ex director de Contrainteligencia de la SIDE, en sus contadas intervenciones en los debates en la Magistratura, se limitó a hacer una defensa política de CFK y criticar las decisiones de la Corte en las causas en las que la expresidenta es parte.

También intenta sin éxito presionar a jueces vinculados a causa sobre la ex presidenta. Ese es el caso, por ejemplo, de la jueza María Eugenia Capuchetti, a quien acusa de no incluir en la causa por el intento de homicidio de Cristina Kirchner la descabellada hipótesis de una conspiración política con el diputado del PRO Gerardo Milman como autor intelectual. Sin embargo,Tailhade logró imponer como representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura a César Grau, un abogado rosarino que trabajaba como asesor de Tailhade, en reemplazo del fallecido ex diputado K Héctor Recalde. Grau preside la comisión de disciplina del Consejo, que hasta el momento no ha conseguido avanzar con la investigación contra Capuchetti mientras protege a otros como el juez K Alejo Ramos Padilla.

Esa pérdida de poder se observa en el final político de varios de los impulsores del frustrado juicio político a la Corte, entre otras medidas para presionar la Justicia y tratar de mejorar su situación procesal. Juan Martín Pedrini, otro de los impulsores del juicio a la Corte, este año se desempeñó como jefe de campaña provincial de la Lista 652 del Frente Chaco Merece Más, que encabezó el exgobernador Jorge Capitanich, quien quedó golpeado por la condena por asesinato de Cecilia Strzyzowski contra el clan Sena, su aliado político en el pasado.

A su vez, como presidenta de la comisión de juicio político, Carolina Gaillard mostró su lealtad a Cristina y al entonces presidente Alberto Fernández permitiendo que el proceso se prolongara durante todo 2023, a pesar de las múltiples irregularidades que se cometieron.

Sus detractores recuerdan que decidió pasar por alto por ejemplo violaciones a la garantía de defensa en juicio, trato dado a los testigos, habilitación de medidas que excedían las atribuciones de la Comisión. También autorizar violaciones al secreto fiscal, entre muchísimas otras). Este año Gaillard fue candidata a senadora nacional por la provincia de Entre Ríos. Obtuvo el 3,5% de los votos y quedó en tercer lugar, apenas por delante de los votos blancos y nulos.

A su vez, con 78 años, Leopoldo Moreau se retiró del Congreso luego de casi 30 años, tras su expulsión del radicalismo y su conversión al hipercristinismo. Durante las sesiones de la comisión de juicio político, Moreau encabezó verdaderos y agresivos interrogatorios en los que se dedicó a leer con dificultad preguntas que recibía en su celular o que sus colaboradores le alcanzaban en documentos impresos, buscando intimidar a los testigos para intentar instalar su propio relato conspirativo, según recordaron diputados críticos de los K.