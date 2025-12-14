A 10 años del accidente en la Ruta 34: memoria, homenajes y una justicia que aún no llega

Las familias continúan exigiendo justicia mientras la causa judicial sigue su curso, revelando fallas mecánicas y negligencia en el mantenimiento del colectivo.

Hoy 13:31

El 14 de diciembre de 2015, la Ruta Nacional 34 fue escenario de uno de los accidentes más devastadores en la historia de Gendarmería Nacional. Aquel trágico suceso cobró la vida de 43 efectivos que viajaban en un micro rumbo a Jujuy como parte de un operativo federal. A diez años de la tragedia, el dolor sigue siendo palpable tanto para las familias de las víctimas como para los compañeros de la fuerza, quienes aún luchan por que se haga justicia.

El siniestro ocurrió en la madrugada del 14 de diciembre, cuando un colectivo que transportaba a un grupo de uniformados se dirigía hacia Jujuy. A unos 20 kilómetros de Rosario de la Frontera, el micro sufrió un reventón en uno de sus neumáticos delanteros derechos. Esto descontroló el vehículo, que impactó contra un guardarrail y terminó desbarrancándose, cayendo 25 metros al costado del arroyo Balboa.

La polémica sobre la ruta y el estado del colectivo

En los días posteriores al accidente, surgieron controversias sobre el estado de la Ruta 34. El entonces intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, denunció las malas condiciones de la traza, llena de pozos y deteriorada, mientras que el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey restó importancia a la situación de la ruta y atribuyó el accidente exclusivamente al reventón del neumático. Sin embargo, el jefe de Bomberos de Rosario de la Frontera señaló que el estado de la ruta sí había influido en el siniestro, recordando que ya se habían producido otros accidentes en la misma zona.

La causa judicial: más de una década de espera

A lo largo de los años, la causa judicial ha sido objeto de múltiples revisiones. La investigación se centró inicialmente en el estado del colectivo Mercedes Benz que protagonizó el accidente. Según se descubrió, el vehículo presentaba serias fallas mecánicas. El neumático que explotó tenía ocho años de uso y estaba visiblemente deteriorado. Los choferes habían reportado las fallas varias veces, pero no se tomaron medidas correctivas a tiempo.

En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la absolución de los comandantes de Gendarmería responsables del operativo, considerando que no se habían realizado los controles pertinentes en el colectivo. La investigación sigue en curso, y se espera que en el nuevo juicio se determinen responsabilidades por una tragedia que la Justicia considera evitable.

El recuerdo de las víctimas

El accidente dejó un saldo de 43 gendarmes muertos y siete heridos. En su memoria, la Gendarmería Nacional inauguró en 2016 un monumento en el lugar de la tragedia. A diez años de ese fatídico día, las familias continúan reclamando justicia y manteniendo vivo el recuerdo de sus seres queridos. La fuerza compartió en sus redes sociales: "Los 43 gendarmes caídos en Rosario de la Frontera son presencia viva en todos los corazones de sus camaradas y familiares."

En el décimo aniversario de la tragedia, este domingo por la mañana se realizó una emotiva ceremonia en el cenotafio ubicado en Arroyo Balboa, sobre la Ruta Nacional N°34, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Rosario de la Frontera, lugar donde los 43 efectivos del Destacamento Móvil 5 de Gendarmería Nacional perdieron la vida en cumplimiento del deber el 14 de diciembre de 2015.

El acto se desarrolló frente al monumento erigido en homenaje a los uniformados caídos y contó con la presencia de autoridades de la fuerza, familiares y representantes de distintas instituciones.