La Banda: nuevamente captan imágenes de vecinos arrojando basura en espacios públicos

Vecinos del barrio Procrear volvieron a denunciar el accionar de personas que arrojan residuos en terrenos baldíos, pese a que el servicio de recolección funciona con normalidad y se solicita respetar los horarios y normas vigentes.

Hoy 14:27

Vecinos del barrio Procrear, en la ciudad de La Banda, volvieron a manifestar su preocupación por la acumulación de residuos en terrenos baldíos y espacios públicos, una situación que se repite pese a los reiterados reclamos y a la regularidad del servicio de recolección.

Según informaron desde el Sistema de Seguridad Alerta Banda, una vecina del barrio acercó imágenes que evidencian el accionar de personas desaprensivas que arrojan basura en inmediaciones de las viviendas. De acuerdo con su testimonio, muchas personas no se adaptan a mantener el lugar limpio y continúan generando focos de suciedad. “Parece que prefieren vivir entre la basura”, expresó con indignación.

Los residentes aseguraron estar cansados de observar cómo camionetas y automóviles llegan exclusivamente para descargar residuos en el sector, lo que genera malestar generalizado entre quienes viven en la zona. Remarcaron además que, a pesar de estas conductas, los propios vecinos se organizan para mantener el barrio en condiciones.

Desde el área de Servicios Públicos recordaron que el camión recolector realiza su recorrido tres veces por semana y reiteraron el pedido a la comunidad para que respete los horarios establecidos y haga un uso correcto de los contenedores. En ese sentido, se aclaró que está prohibido arrojar restos de poda, escombros de obra o chatarra en los recipientes destinados a residuos domiciliarios.

Las autoridades insistieron en la importancia del compromiso ciudadano para preservar la limpieza y el cuidado de los espacios públicos, fundamentales para la convivencia y la salud ambiental del barrio.