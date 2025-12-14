Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 DIC 2025 | 37º
X
Locales

Continúan abiertas las inscripciones para participar del "Taller Infantil Gratuito de Adornos Navideños”

La actividad gratuita se realizará los días 18 y 19 de diciembre en la Casa del Bicentenario, estará dirigida a niños y niñas de 8 a 12 años y propone aprender a crear adornos navideños en un espacio recreativo y creativo, con cupos limitados.

Hoy 14:30
Taller

El Punto Digital de la Casa del Bicentenario anunció la realización de un Taller de Adornos Navideños destinado a niños y niñas de entre 8 y 12 años. La propuesta se llevará a cabo los días 18 y 19 de diciembre, en el horario de 10 a 12, con participación gratuita y cupos limitados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán aprender a elaborar arbolitos de Navidad utilizando hilos y cola vinílica, en una actividad que busca estimular la creatividad, la motricidad fina y el espíritu festivo de los más pequeños.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las propuestas culturales y recreativas organizadas desde el espacio para acompañar las celebraciones de fin de año y promover espacios de aprendizaje y expresión artística.

Para mayor información e inscripciones los interesados deben dirigirse a las instalaciones de la Casa del Bicentenario en la intersección de Av. Besares y Garay.  

Estas acciones son impulsadas por las políticas de la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que continúan fortaleciendo los espacios de contención, integración y desarrollo para la comunidad bandeña.

TEMAS Municipalidad de La Banda La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Impresionante choque: una pareja resultó herida al colisionar en Avenida Belgrano y Avellaneda
  2. 2. El tiempo para este domingo 14 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: calor intenso y máxima de 34°C
  3. 3. Ruta 9: una pareja murió en choque frontal contra un colectivo de larga distancia
  4. 4. Golpes, amenazas y quemaduras: el calvario de una joven docente que denunció a su pareja, un policía
  5. 5. Masacre en Australia: más de 10 muertos y varios heridos en un ataque a una celebración judía
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT