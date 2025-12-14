Canapino logró la triple corona, superó a Traverso y escribió otra página dorada en la historia del automovilismo

El piloto de Arrecifes se consagró este domingo en el TC Pick UP, tras haber ganado el TC y el TC 2000 en los dos fines de semana anteriores.

Hoy 16:48

Agustín Canapino volvió a escribir una página dorada en el automovilismo argentino. Este domingo, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, terminó cuarto en la final del Turismo Carretera Pick Up y se consagró campeón del certamen, logrando así la triple corona en una misma temporada.

El piloto de Arrecifes, de 35 años, ya había conquistado en los dos fines de semana anteriores el Turismo Carretera y el TC 2000, ambos en escenarios de la provincia de Buenos Aires. Con este logro, además, superó a Juan María Traverso y se convirtió en el piloto con más títulos nacionales en la historia del automovilismo argentino.

Si bien no tuvo el ritmo ideal durante el fin de semana, Canapino se vio favorecido por el choque en la primera vuelta entre Mariano Werner y Juan Pablo Gianini, sus principales rivales en la Copa de Oro. El incidente dejó fuera de competencia al entrerriano y relegó al saltense, allanándole el camino al arrecifeño, que largaba séptimo y supo administrar la carrera con inteligencia para darle a Chevrolet su primer título en la categoría.

“Había que correr con la cabeza, con inteligencia, y pudimos sobrevivir a una definición. El que más acertaba se llevaba el campeonato”, expresó Canapino tras la consagración. Además, le dedicó el logro a su padre Alberto Canapino, fallecido en 2021: “Un sueño. Tres campeonatos en un año jamás me lo hubiese imaginado. Para vos, pa”.

El cierre del año fue simplemente perfecto. El 30 de noviembre, Canapino se coronó campeón del TC 2000 tras finalizar quinto en Mendoza con el Renault Fluence del Axion Energy Sport. Una semana después, en La Plata, ganó de punta a punta con el Chevrolet Camaro #86 y obtuvo su quinto título de Turismo Carretera, igualando a Oscar Alfredo Gálvez como pentacampeón.

Con 18 campeonatos en su carrera, El Titán cerró un 2025 histórico, con una supremacía pocas veces vista y consolidándose como el máximo ganador del automovilismo argentino, dejando una huella imborrable en la historia del deporte motor nacional.