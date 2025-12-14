Video: violento choque entre un tren sojero y un carretón con maquinaria agrícola en Hermoso Campo

El accidente ferroviario quedó registrado en video este domingo por la mañana en la localidad chaqueña de Hermoso Campo.

Un tren de cargas embistió a un carretón que transportaba una máquina agrícola y que había quedado enganchado sobre las vías.

El siniestro se produjo alrededor de las 08:45, en el paso a nivel conocido como “Chito”, ubicado a unos tres kilómetros del casco urbano. En las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular, se observa el momento exacto en el que la formación impacta de lleno contra el carretón, provocando importantes daños materiales.

Según se informó, el hecho involucró al tren N° 9760 de Trenes Argentinos Cargas, que trasladaba 45 vagones cargados de soja, y a un camión Iveco con carretón que llevaba una trilladora de gran porte. Por causas que se investigan, el transporte no logró atravesar el paso a nivel y quedó detenido sobre las vías, siendo alcanzado por la formación.

A pesar de la violencia del choque, tanto el maquinista del tren como el conductor del camión resultaron ilesos, registrándose únicamente daños materiales, principalmente en el vehículo de transporte de la maquinaria.

En el lugar trabajó personal policial de Hermoso Campo, con la intervención del Fiscal N° 2 de Charata, Dr. Fernando Ojeda, quien dispuso la realización de pericias y registros fotográficos. Tras verificar la documentación correspondiente, se autorizó la liberación del tren y del camión, normalizándose la situación en la zona.