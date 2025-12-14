Empresarios de colectivos del AMBA alertan por una caída histórica de pasajeros

Aseguran que en la última década se perdió casi el 30% de la demanda y que en 2025 viajan menos usuarios que tras la pandemia.

Hoy 17:31

El transporte de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un proceso de contracción que ya acumula una década. Según el informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), tomando el período enero-noviembre de cada año, en 2025 el sistema transportó un 27% menos de pasajeros que hace diez años y operó con una oferta de servicios sensiblemente menor.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con los datos, el índice de pasajeros registró una caída del -5% frente a 2024 y del -12% respecto de 2023. El retroceso no solo se mantuvo en el tiempo, sino que profundizó la pérdida registrada tras la pandemia de coronavirus.

Según el informe, la Ciudad de Buenos Aires concentró el mayor deterioro. En CABA, el indicador de pasajeros perdió más de un tercio de los usuarios en diez años (-33%). La baja fue del -5% interanual y del -12% frente a 2023, en una trayectoria descendente que no logró revertirse.

En el conurbano bonaerense, el índice mostró una contracción del -28% respecto de 2015, mientras que las líneas de jurisdicción nacional alcanzaron una pérdida del -23% en el mismo período. En todos los casos, los valores actuales resultaron inferiores a los de 2022.

Ese dato refuerza la magnitud del ajuste. En 2022, cuando aún persistían restricciones asociadas al COVID, el AMBA registraba un índice mayor al de tres años después, con la actividad normalizada, tanto en la Ciudad como en el conurbano y en las líneas que cruzan entre ambos distritos.

La caída de la demanda tuvo su correlato directo en la oferta. Los kilómetros recorridos por los colectivos del AMBA en 2025 mostraron una reducción del -18% frente a 2015. En términos interanuales, el recorte fue del -5% respecto de 2024 y del -9% frente a 2023.

Nuevamente, la Ciudad apareció como el distrito más afectado. En CABA, el nivel de servicios cayó -22% en kilómetros recorridos en la última década. En el conurbano bonaerense y en las líneas nacionales, la contracción acumulada fue del -18%.

Este escenario se da en medio de una fuerte tensión en el sector. A mediados de noviembre, la Secretaría de Transporte aplicó un aumento del 9,7% en las 104 líneas de jurisdicción nacional del AMBA, que llevó el boleto mínimo a $494,75. Desde el sector empresario advirtieron que la suba no alcanza para cubrir los costos operativos.

Desde Aaeta señalaron que los incrementos tarifarios se descuentan de los subsidios y remarcaron que, en diez años, el sistema perdió un tercio de sus ingresos. “En modo alguno, este ajuste implica una mejora en la economía de las empresas, ya que el todo ajuste de tarifa es descontado de los subsidios, que lamentablemente sigue siendo la mayor parte de los ingresos de las empresas”, dijeron.

Sin embargo, las cámaras del transporte advirtieron sobre dificultades para afrontar el pago de salarios y aguinaldos y avanzaron con medidas de presión, que incluyeron paros parciales de líneas. Remarcaron que “es importante analizar las cifras compuestas (tarifas + subsidios) para así evaluar la realidad de los recursos que recibe el sector para sostener los servicios”.

Los datos del informe que dio a conocer Aaeta muestran que el transporte de colectivos del AMBA no logró recuperar los niveles previos a la pandemia y, por el contrario, profundizó su achicamiento. En los últimos diez años, el sistema moviliza menos pasajeros, ofrece menos servicios y exhibe su mayor deterioro en la Ciudad de Buenos Aires, donde la pérdida de usuarios y de frecuencias fue más pronunciada que en el resto de la región.