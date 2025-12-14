Una mujer resultó gravemente herida tras un ataque con ácido en un parque

El hecho ocurrió en Forsyth Park y el agresor escapó. La víctima sufrió quemaduras graves en distintas partes del cuerpo.

Hoy 17:43

Ashley Wasielewski sufrió graves quemaduras después de que un desconocido le tirara ácido mientras caminaba por el Forsyth Park en Savannah, Georgia.

De acuerdo a lo que contó su hijo, la víctima de 46 años sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en la cara, cuero cabelludo, manos y piernas.

Según contó la familia, la mujer estaba caminando por el parque el miércoles a la noche cuando un desconocido se le acercó y le tiró un líquido corrosivo en la cabeza.

Una amiga de Ashley relató: “Ella miró hacia abajo y vio que el pantalón se le estaba quemando en el cuerpo”. Incluso, el llavero del auto que tenía en el bolsillo terminó derretido por el efecto de la sustancia.