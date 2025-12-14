Ingresar
Una mujer resultó gravemente herida tras un ataque con ácido en un parque

El hecho ocurrió en Forsyth Park y el agresor escapó. La víctima sufrió quemaduras graves en distintas partes del cuerpo.

Hoy 17:43
Ashley Wasielewski

Ashley Wasielewski sufrió graves quemaduras después de que un desconocido le tirara ácido mientras caminaba por el Forsyth Park en Savannah, Georgia.

De acuerdo a lo que contó su hijo, la víctima de 46 años sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en la cara, cuero cabelludo, manos y piernas.

Según contó la familia, la mujer estaba caminando por el parque el miércoles a la noche cuando un desconocido se le acercó y le tiró un líquido corrosivo en la cabeza.

Una amiga de Ashley relató: “Ella miró hacia abajo y vio que el pantalón se le estaba quemando en el cuerpo”. Incluso, el llavero del auto que tenía en el bolsillo terminó derretido por el efecto de la sustancia.

Sobre el agresor dijo: “Esta era una persona al azar en el parque que se esforzó por desfigurar a otro ser humano”. Por su parte, el hijo de la víctima aseguró que no tiene idea de quién pudo haber sido, ya que su mamá no tiene enemigos.

Tras el ataque, Ashley fue trasladada de urgencia al Centro de Quemados de Augusta, con quemaduras en la mitad de su cuerpo.

Mientras tanto, la policía local trabaja junto al FBI para encontrar al responsable, que sigue prófugo. Según informaron, fue visto por última vez en cámaras de seguridad: llevaba jeans azules y un buzo con capucha oscuro con un dibujo de un conejo blanco.

