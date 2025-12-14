Ruta 5: un conductor perdió el control y chocó contra otro auto estacionado

El hecho ocurrió en la zona de El Barrialito, departamento Banda. El conductor de una camioneta fue trasladado al CIS Banda para recibir atención médica.

Hoy 18:01

Un siniestro vial se registró durante la madrugada sobre Ruta Provincial Nº 5, a la altura de El Barrialito, departamento Banda.

Por causas que se tratan de establecer, una camioneta marca Nissan, conducida por un hombre de 61 años, colisionó contra un automóvil marca Fiat, modelo Siena, que se encontraba estacionado en la banquina.

A raíz del impacto, se solicitó la presencia de una ambulancia, que trasladó al conductor de la camioneta hacia el Centro Integral de Salud (CIS) Banda, donde recibió atención médica.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó las tareas técnicas correspondientes. Asimismo, el médico policial examinó al conductor y constató lesiones de carácter curable en un plazo estimado de diez días.

Se hizo presente personal de la Dirección General de Seguridad Vial, que procedió al traslado de ambos rodados hacia la dependencia policial.

Por disposición de la fiscal de turno, Dra. Cecilia Pacheco, se ordenó la realización del test de alcoholemia, la confección de actas de identificación y compromiso, y la presentación de la totalidad de la documentación correspondiente.