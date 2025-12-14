El cortometraje “Cocina con amor” ganó el Primer Premio en La Mostra Visual

La pieza ganadora, realizada por Roque Riera, obtuvo el máximo reconocimiento del jurado además de un premio económico, consolidándose como uno de los trabajos más destacados del cine santiagueño.

Hoy 19:06

El cortometraje santiagueño “Cocina con amor” fue distinguido con el Primer Premio en el certamen MostraHistorias 2, organizado por La Mostra Visual junto a la Subsecretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de la Capital. La ceremonia de premiación se realizó el viernes 12 de diciembre en el Parque del Encuentro, en una noche que celebró el talento y la producción audiovisual local.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La obra ganadora, realizada por Roque Riera, obtuvo el máximo reconocimiento del jurado oficial, además de un premio económico de 500 mil pesos, consolidándose como uno de los trabajos más destacados del cine santiagueño reciente.

“Cocina con amor” es un cortometraje de cuatro minutos y medio de duración, con guion y dirección de Roque Riera, cámaras y fotografía de Exequiel Paoletti y la actuación protagónica de Eugenia Navarrete Chuaire. La historia retrata la vida cotidiana de Euge, quien al regresar a su casa se reencuentra con sus mascotas, Bruno y Nala, dos perros a los que trata como sus hijos y a quienes les confía sus desamores.

El corto propone un delicado juego entre lo dulce y lo macabro, apoyado en un cuidado trabajo de iluminación, que transita de tonos cálidos a un rojo pasional, y en el uso de flashbacks con colores desaturados para sugerir fragmentos del pasado. La narración se potencia con música original y efectos sonoros, que subrayan los momentos clave del relato.

De cara a 2025, “Cocina con amor” continuará su recorrido en festivales de cine de todo el país, formará parte del SEFF y próximamente estará disponible en el canal de YouTube de Mundo Gris y en la plataforma internacional gratuita Flixxo.

Una noche que celebró el cine santiagueño

MostraHistorias 2 reunió a una gran cantidad de público que disfrutó de la proyección de 21 cortometrajes de ficción realizados por cineastas santiagueños. La jornada incluyó además una muestra fotográfica, una exhibición de afiches de los cortos participantes y una feria de emprendimientos artísticos y gastronómicos, generando un espacio de encuentro cultural y comunitario.

La apertura del evento contó con palabras de Valeria Bullaude, integrante de La Mostra Visual, y del director de Cultura de la Municipalidad de la Capital, Dr. Francisco Avendaño, quien destacó la importancia de acompañar y fortalecer este tipo de iniciativas culturales.

Tras las proyecciones, se presentó un segmento especial de La Mostra Visual con obras de Dolores Corrales y el video álbum MATERIA, realizado por Ariana Irastorza y Paula Rivero, seguido de un diálogo abierto con el público sobre los procesos creativos.

Premiación y reconocimientos

Además del Primer Premio para “Cocina con amor”, el Segundo Premio fue para “¿Quieres que te cuente?”, de Eugenia María Sal, y el Tercer Premio para “Changuito con sueños”, de Sofía Belén Castellanos. El jurado oficial también otorgó menciones especiales a los cortometrajes Who is She, Como uno lo ve, dAIana y La noche nos encuentra.

El cierre de la noche estuvo a cargo de Sanguchito de Corné, que aportó un marco musical emotivo a una jornada marcada por el arte, el trabajo colectivo y la celebración del cine santiagueño.