Fuertes tormentas en Frías provocaron descenso de temperatura y granizo

Un brusco cambio de tiempo sorprendió a los vecinos durante la tarde de este domingo, con lluvias intensas, caída de granizo y un marcado descenso de la temperatura.

Hoy 19:36

Frías vivió un cambio abrupto en su clima durante la tarde del domingo. El fenómeno comenzó alrededor de las 17:00, cuando un frente meteorológico avanzó sobre la ciudad, acompañado por ráfagas moderadas del sudeste de aproximadamente 20 km/h, actividad eléctrica intensa y algunos granizos pequeños y dispersos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Alrededor de las 18:00, la lluvia se intensificó, provocando un marcado descenso de la temperatura: el termómetro pasó de rozar los 40 °C bajo el sol del mediodía a unos 30 °C.

Se espera que la inestabilidad continúe durante la tarde, la noche y la madrugada, con posibilidades de nuevas lluvias y tormentas aisladas en la región.