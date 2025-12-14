Con gol y asistencia de Lautaro Martínez, Inter venció al Genoa y es líder de la Serie A

El Toro fue determinante en el 2-1 del Nerazzurri en Génova: asistió en el primero y marcó un golazo para trepar a la cima del campeonato italiano en la fecha 15.

Hoy 19:57

Lautaro Martínez volvió a ser decisivo y sostuvo el gran momento del Inter en la Serie A. Con una asistencia y un gol, el equipo de Milán derrotó 2-1 al Genoa en el estadio Comunale Luigi Ferraris y se subió a lo más alto de la tabla tras la decimoquinta jornada.

El partido se abrió rápido y con sello argentino. A los 6 minutos, el bahiense salvó una pelota que se iba por la línea de fondo y asistió a Yann Bisseck, que definió de zurda para el 1-0 visitante. La intensidad del Inter se sostuvo y el Toro volvió a aparecer antes del descanso.

A los 37’, Lautaro recibió dentro del área, pivoteó, armó una pared con Petar Sucic y sacó un potente remate de zurda al segundo palo que sacudió la red de Nicola Leali. En el complemento, Vitinha descontó para el local, aunque no alcanzó. Sobre el cierre, Valentín Carboni sumó minutos en el Genoa.

El delantero de la Selección Argentina atraviesa una racha notable: marcó en sus últimos tres partidos de liga (uno ante Como 1907 y dos frente a Pisa). Con ocho goles, lidera la tabla de artilleros, por encima de Nico Paz, Hakan Çalhanoglu, Riccardo Orsolini y Christian Pulisic.

Con este triunfo, el Inter manda en la Serie A con 33 puntos (11 victorias y 4 derrotas), seguido de cerca por Milan (32) y Napoli (31). El próximo compromiso del Nerazzurri será el viernes 19 de diciembre, cuando enfrente a Bologna en el Al-Awwal Park, por la Supercopa Italiana.