“Un paso más de nuestra región en defensa de la vida y la libertad”: Milei celebró el triunfo de Kast en Chile

Jara reconoció su derrota en un mensaje en X. “La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile. A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, dijo.
Quien también llamó a Kast fue el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, que además lo invitó a trasladarse el lunes a La Moneda, sede presidencial, para trabajar en la transición. La llamada fue transmitida en directo por televisión.
“Lo llamo siguiendo una linda tradición republicana que nos honra que es el llamado del presidente en ejercicio al presidente electo. Le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro. Es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, humildad y mucho trabajo”, dijo Boric. Además, afirmó: “Quiero que sepa que siempre estaré a disposición para colaborar con los destinos de la patria”.
El mandatario electo recibió de buena manera el saludo de Boric y pidió que sea “una transición muy ordenada, respetuosa”. Y añadió: “Por supuesto que el 11 de marzo me interesaría contar con su opinión y su mirada. Le quiero agradecer este llamado y (pedirle) encontrarnos en un momento para conversar más en privado en como hacer la mejor transición que se pueda”.
Las elecciones se realizaron sin incidentes. “Desde Arica a Magallanes nos han reportado algunos eventos muy circunstanciales asociados a algunos establecimientos electorales (...) pero que no han impedido el normal traspaso de la ciudadanía”, dijo el subsecretario del Interior, Víctor Ramos.