“Un paso más de nuestra región en defensa de la vida y la libertad”: Milei celebró el triunfo de Kast en Chile

Hoy 20:28

El Presidente Javier Milei celebró el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile de este domingo. “Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo”, señaló el jefe de Estado, al tiempo que hizo hincapié en que “la libertad avanza”.

“Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”, remarcó Milei.

El líder del Partido Republicano se impuso con casi 20 puntos de ventaja sobre su rival Jeannette Jara, heredera del presidente saliente Gabriel Boric y afiliada al Partido Comunista (PC), en el balotaje de este domingo.