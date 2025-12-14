Compromiso educativo y noche de gala en la colación del Colegio Juan Núñez de Prado y el Agrupamiento 86125

El Colegio Juan Núñez de Prado y el Agrupamiento 86125 llevaron adelante el pasado 12 de diciembre el acto de Colación de Grado, una ceremonia que marcó el cierre de una etapa fundamental en la vida académica de sus egresados y puso en valor el esfuerzo compartido entre estudiantes, docentes y familias.

El acto fue presidido por las autoridades de la institución y contó con la presencia de la profesora Paola Silva, directiva del Colegio y del Agrupamiento, quien acompañó a los flamantes graduados en una noche cargada de significado y reconocimiento.

Todo el cuerpo docente y no docente de ambas instituciones trabajó de manera articulada y comprometida en cada detalle de la organización, con el objetivo de ofrecer una ceremonia a la altura del recorrido realizado por los estudiantes, transformando la colación en una verdadera noche de gala.

Desde la comunidad educativa destacaron que las escuelas continúan apostando y acompañando, un año más, las trayectorias educativas de jóvenes de las diversas comunidades que integran, reafirmando su rol formativo y social.

Finalmente, las autoridades extendieron sus felicitaciones a la promoción 2025, deseándoles un futuro colmado de nuevos desafíos, aprendizajes y oportunidades.