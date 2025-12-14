Ingresar
Orgullo provincial: Tahiel Cabral, campeón con River Plate en Estados Unidos

El juvenil nacido en Herrera se consagró con River Plate en la Messi Cup, tras vencer 2-0 al Atlético de Madrid, y llevó el nombre de Santiago del Estero a lo más alto del fútbol juvenil internacional.

Hoy 21:38
Tahiel Cabral

Tahiel Cabral escribió una página inolvidable para el fútbol santiagueño al consagrarse campeón de la Messi Cup con la Sub-16 de River Plate, torneo disputado en Estados Unidos y organizado por Lionel Messi. En la final, el Millonario superó 2-0 al Atlético de Madrid, coronando una campaña histórica frente a las mejores academias del mundo.

El joven futbolista, oriundo de la localidad de Herrera, fue parte de un equipo que deslumbró por su nivel colectivo, personalidad y jerarquía ante rivales europeos de primer nivel. La consagración no solo representa un logro deportivo, sino también un motivo de orgullo provincial, al ver a un santiagueño destacarse en una vidriera internacional.

Tras el título, Tahiel no se olvidó de sus raíces y envió un emotivo saludo a su “pago” querido, agradeciendo el acompañamiento constante de su familia, amigos y de toda la gente de su pueblo. Un gesto que refleja humildad y sentido de pertenencia.

Con este campeonato, Cabral reafirma su condición de promesa del fútbol argentino y confirma que desde el interior profundo también se construyen sueños grandes. Herrera y Santiago del Estero celebran a uno de los suyos, que ya empieza a dejar huella con la camiseta de River Plate.

