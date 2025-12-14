Ingresar
"Es un mimo hermoso para seguir trabajando y representar a la provincia", dijo Natalia Vera tras quedarse con la Copa Canal 7

La ciclista fue reconocida por el programa Opinión Deportiva y celebró un año de esfuerzo, sacrificio y grandes logros.

Hoy 22:45

Natalia Vera fue galardonada como la mejor deportista del año por el programa Opinión Deportiva y recibió la Copa Canal 7, en una ceremonia que destacó a los atletas más sobresalientes de la temporada. La ciclista coronó así un año intenso y cargado de competencia.

Tras quedarse con el premio, expresó: "Agradezco por cerrar este año de la mejor, fue largo deportivamente, super feliz. Doy las gracias a Canal 7 y Opinión Deportiva por este enorme premio, todos los que hoy estamos aquí todos los días dedicamos nuestra vida al deporte, damos lo mejor y creo que lo que yo hice de trabajar duro se vio en estos premios. Es un mimo hermoso para seguir trabajando y representar a la provincia, estoy orgullosa de ser de Beltrán", expresó Vera.

