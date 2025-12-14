Ingresar
Tras una jornada de intenso calor, llueve en Santiago del Estero y se espera un leve descenso de temperatura

Tras un domingo sofocante, con temperaturas que superan los 40 grados, las precipitaciones que continúan registrándose generan un descenso térmico y alivian las condiciones en la capital provincial.

Hoy 22:54

Tras una jornada agobiante, la llegada de la lluvia durante la noche del domingo trae algo de alivio a la ciudad de Santiago del Estero, luego de varias horas con temperaturas extremas. La precipitación se presentó de manera intensa, aunque de manera intermitente, y permitió una leve baja en los registros térmicos.

De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional, tras el paso del frente de tormenta la temperatura descendió hasta los 33,4 grados, marcando una mejoría respecto del calor sofocante que dominó gran parte del día. Durante la tarde, la sensación térmica había alcanzado los 41 grados, en un contexto de elevada humedad que favoreció la formación de tormentas.

Mientras en distintos puntos del interior provincial se registraban lluvias, tormentas eléctricas y caída de granizo, la capital santiagueña permaneció bajo un clima pesado hasta entrada la noche. Ante este escenario, el SMN había emitido una alerta naranja por tormentas para gran parte del territorio provincial.

Según el pronóstico oficial, las condiciones de inestabilidad podrían continuar hasta este lunes, con probabilidad de lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento, fuerte actividad eléctrica y eventual caída de granizo. Además, se prevé un nuevo descenso de la temperatura con el avance del sistema frontal.

Desde los organismos de seguridad recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar las precauciones ante posibles complicaciones derivadas de las condiciones climáticas adversas.

