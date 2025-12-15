Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 DIC 2025 | 22º
X
Locales

Fuentes participó de la premiación a deportistas santiagueños realizada por el Programa "Opinión deportiva" de Canal 7

La Ing. Fuentes recibió del programa, una plaqueta con una mención especial por su constante apoyo al deporte local.

Hoy 01:58

La Intendente Ing. Norma Fuentes participó de la entrega de premios a los mejores deportistas de Santiago del Estero del 2025 que otorgó el programa de Canal 7 " Opinión deportiva", donde hizo entrega de un reconocimiento q la producción por su promoción y difusión de las disciplinas deportivas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Acompañada por el Secretario de Deportes de la Provincia Carlos Dapello y el Secretario de Coordinación de Gabinete municipal Daniel Kobylañski la jefa comunal fue invitada a hacer entrega de las premiaciones en diferentes categorías y a la mejor deportista del año, distinción que recayó en la pedalista, Natalia Vera.

Por su parte, la Ing. Fuentes recibió del programa, una plaqueta con una mención especial por su constante apoyo al deporte local.

TEMAS Municipalidad de la Capital

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Profundo dolor y conmoción en las redes sociales tras la muerte de la joven pareja en la Ruta 9
  2. 2. Tras una jornada de intenso calor, llovió en Santiago del Estero y se espera un leve descenso de temperatura
  3. 3. Quién es José Antonio Kast, el líder de la derecha dura que ganó el balotaje y será el próximo presidente de Chile
  4. 4. Rocío Marengo mostró un dulce momento de su hijo Isidro en neonatología
  5. 5. Un efectivo policial mató a un menor de 17 años que intentó asaltarlo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT