Fuentes participó de la premiación a deportistas santiagueños realizada por el Programa "Opinión deportiva" de Canal 7

La Ing. Fuentes recibió del programa, una plaqueta con una mención especial por su constante apoyo al deporte local.

Hoy 01:58

La Intendente Ing. Norma Fuentes participó de la entrega de premios a los mejores deportistas de Santiago del Estero del 2025 que otorgó el programa de Canal 7 " Opinión deportiva", donde hizo entrega de un reconocimiento q la producción por su promoción y difusión de las disciplinas deportivas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Acompañada por el Secretario de Deportes de la Provincia Carlos Dapello y el Secretario de Coordinación de Gabinete municipal Daniel Kobylañski la jefa comunal fue invitada a hacer entrega de las premiaciones en diferentes categorías y a la mejor deportista del año, distinción que recayó en la pedalista, Natalia Vera.

Por su parte, la Ing. Fuentes recibió del programa, una plaqueta con una mención especial por su constante apoyo al deporte local.