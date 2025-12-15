La municipalidad de la Capital dio a conocer su cronograma de fumigaciones para esta semana

Avanza el plan de fumigación contra mosquitos en la Capital.
La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios en donde impactará esta semana su cronograma de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos.
-El lunes se trabajará de los barrios Villa del Carmen, Néstor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar, Santa Lucía e Industria.
-El martes será el turno de los barrios Siglo XX, Siglo XXI, Saint Germain, Ejercito Argentino, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.
-El miércoles las pulverizaciones serán en los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.
-El jueves las tareas se localizarán en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery".
-El viernes las fumigaciones están previstas en los barrios Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.