Más de 6.500 millones de pesos: el impacto económico de los eventos en la provincia

Los últimos eventos deportivos en Santiago del Estero generaron un fuerte movimiento económico y llenaron hoteles y comercios de turistas de todo el país y del mundo.

Hoy 14:13

El gobierno de la provincia compartió a través de sus redes sociales un informe que resalta el importante movimiento económico y turístico que dejaron los últimos eventos deportivos en Santiago del Estero. Según el reporte, las actividades generaron un impacto aproximado de 6.500 millones de pesos y atrajeron a cerca de 40 mil personas provenientes de distintos puntos del país y del exterior.

La ocupación hotelera alcanzó el 100 % tanto en la ciudad Capital como en Termas de Río Hondo, lo que refleja el alto flujo de turistas que eligieron la provincia para disfrutar de los eventos.

El turismo deportivo no solo deja cifras, sino que también beneficia directamente a los santiagueños, impulsando el consumo en alojamientos, comercios, gastronomía, estaciones de servicio y espacios de entretenimiento.

Con competencias de primer nivel como la Pro League de Hockey y la Final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes, Santiago del Estero reafirma su posición en el mapa nacional e internacional como un destino líder en turismo deportivo.

