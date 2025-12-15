Una aeronave militar de EE.UU. estuvo a punto de chocar contra un avión comercial cerca de Venezuela

El incidente se dio en el marco del despliegue militar del gobierno de Trump para presionar a Maduro.

Hoy 14:58

Un vuelo de la aerolínea estadounidense JetBlue tuvo que detener su ascenso para evitar chocar con una aeronave de la Fuerza Aérea de EE.UU.

El hecho ocurrió el viernes e involucró al vuelo 1112 que partió desde Curazao, la pequeña nación caribeña que está justo en frente a la costa y espacio aéreo de Venezuela. El avión tenía como destino el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.

Según informó la agencia AP, el piloto de JetBlue señaló a la aeronave militar como la culpable de cruzarse en su camino. En una grabación de su conversación con el control de tráfico aéreo, afirmó: “Casi tuvimos una colisión en el aire aquí arriba”.

“Pasaron directamente en nuestra ruta de vuelo... No tienen su transpondedor encendido, es una locura”, agregó.

JetBlue confirmó que el avión militar era de reabastecimiento de combustible y detalló que se dirigió al espacio aéreo venezolano luego del incidente.

El piloto comercial aseguró que la aeronave se encontraba frente a ellos a la misma altitud, a menos de 8 kilómetros de distancia, y obligó a frenar el ascenso del avión.

Derek Dombrowski, portavoz de JetBlue, informó a las autoridades federales y declaró que participarán en la investigación sobre el hecho.

El episodio ocurrió en el marco de una serie de operaciones militares desplegada por Estados Unidos en el Mar Caribe desde agosto. La iniciativa busca presionar al gobierno de Nicolás Maduro y combatir el narcotráfico.

En el medio del creciente conflicto, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió en noviembre una advertencia a las aeronaves estadounidenses, recomendando la extrema precaución a la hora de sobrevolar por la región venezolana.