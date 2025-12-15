Qué hay de cierto sobre el posible traspaso de Borja de River a Boca

Tras las polémicas declaraciones del colombiano, comenzaron a circular varias versiones sobre un supuesto contacto con el Xeneize para este mercado de pases.

Hoy 16:05

En la recta final del 2025, el nombre de Miguel Ángel Borja volvió a instalarse en el radar del fútbol argentino tras declaraciones que reavivaron una versión explosiva: un posible pase a Boca. El delantero colombiano, que ya se despidió de River aunque mantiene contrato hasta fines de diciembre, no cerró la puerta y alimentó la polémica.

Sin embargo, según pudo averiguarse, no existieron contactos formales entre las partes y el atacante no figura en la carpeta de refuerzos que maneja Juan Román Riquelme para la próxima temporada. En el club de La Ribera buscan uno o dos centrodelanteros de jerarquía pensando en la Copa Libertadores 2026, pero Borja no aparece como una opción concreta.

Es cierto que en el pasado, tras la Copa América 2021, el entonces Consejo de Fútbol tuvo un acercamiento por el colombiano, aunque la operación no prosperó. “Tenía contrato con Palmeiras y decidieron que fuera a Junior de Barranquilla”, explicó el propio jugador tiempo después. Hoy, el escenario es diferente y el interés no se reactivó.

Desde el entorno del delantero de 32 años fueron claros: no hubo llamados ni ofrecimientos, y remarcaron que el destino más probable sería el fútbol mexicano. Por eso, más allá del ruido mediático, todo indica que la chance de verlo con la camiseta azul y oro es remota.

¿Qué dijo Borja? “Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca, pero ahora estoy pensando en disfrutar las vacaciones y en elegir la mejor opción para mi familia. Por suerte, la posibilidad de regresar a la Argentina está abierta”, confesó. Incluso, su familiar irrumpió en la charla y dejó una frase que encendió la ilusión: “Hay que escuchar la oferta. A ver qué dice Román… Boca es grande y lo ha demostrado con campeonatos”.

Por ahora, no hay nada concreto. Los rumores sobrevuelan, pero en la previa de un mercado de pases que promete movimiento, el posible pase de Borja a Boca parece quedar, al menos hoy, solo en palabras.