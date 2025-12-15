La fuerte decisión de Ander Herrera de cara a la próxima temporada de Boca

El futuro de Ander Herrera en Boca empieza a definirse lejos del césped. Tras un 2025 marcado por las lesiones y la falta de continuidad, el volante español se tomó un tiempo para reflexionar y evaluar el próximo paso de su carrera, en un contexto que generó inquietud en el mundo xeneize.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En las últimas horas, un gesto encendió las alarmas: Herrera retiró sus pertenencias del predio de Ezeiza. Rápidamente surgieron rumores sobre una posible salida, pero la situación tuvo otra explicación. El mediocampista viajó a España para pasar las fiestas y tomarse unos días de análisis antes de tomar una decisión definitiva.

Según informó el periodista Diego Monroig en ESPN, el escenario es claro y sin grises: solo hay dos opciones. O Ander Herrera continúa en Boca, o decide ponerle punto final a su carrera profesional. No está en sus planes cambiar de club ni escuchar ofertas de otros equipos.

La postura de Herrera y de Boca

La idea principal del volante de 36 años es seguir en el Xeneize, pero el desgaste físico lo obliga a evaluar con cautela. En la última temporada apenas pudo disputar 17 partidos, pasando más tiempo en la enfermería que dentro de la cancha, un factor determinante en su reflexión.

Del lado de Boca, la postura es firme. Tanto la dirigencia como el cuerpo técnico esperan que se presente el 2 de enero, fecha en la que el plantel retomará los entrenamientos para iniciar la pretemporada. Juan Román Riquelme y el DT lo consideran un futbolista de jerarquía, capaz de aportar calidad y liderazgo si logra continuidad.

Por ahora, la decisión final está en manos de Herrera. En Boca reina el optimismo, aunque saben que el desenlace se conocerá en cuestión de días. El 2026 empieza a jugarse, y el futuro del “Vasco” es una de las grandes incógnitas del verano xeneize.