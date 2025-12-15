La “joyita” de Boca que se iría al Napoli por la patria potestad

El juvenil categoría 2008 se marcharía del Xeneize para ir rumbo al conjunto del Sur de Italia.

Hoy 17:54

Boca vuelve a perder a un juvenil sin dejar ingresos. En las últimas horas se confirmó que Milton Pereyra, delantero de 17 años, dejará el club antes de firmar su primer contrato profesional y continuará su carrera en Europa, amparado en la figura legal de la patria potestad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El atacante, que se desempeñaba en la Sexta División, ya tiene destino definido: a fines de diciembre se incorporará a las divisiones juveniles del Napoli, que sumará a un futbolista con proyección y varios años de formación en Inferiores del Xeneize.

Te recomendamos: La fuerte decisión de Ander Herrera de cara a la próxima temporada de Boca

Pereyra nació el 13 de mayo de 2008 en Buenos Aires y llegó a Boca cuando tenía apenas siete años. Con 1,76 metros de altura, es un delantero que se siente cómodo jugando de espaldas al arco y con presencia en el área, características que despertaron el interés desde el exterior.

Tiempo atrás, el propio jugador había expresado su deseo de llegar a Primera con la camiseta azul y oro e incluso soñaba con disputar un Mundial. Sin embargo, el escenario cambió y su entorno optó por abrirle una nueva puerta, apostando a un desarrollo temprano en el fútbol europeo.

Te recomendamos: Qué hay de cierto sobre el posible traspaso de Borja de River a Boca

Al tratarse de una salida respaldada por la patria potestad, Boca no recibirá ninguna compensación económica y entiende que no tiene margen de acción. De esta manera, el club suma otro caso más a una lista que crece y vuelve a encender el debate sobre la fuga de juveniles en el fútbol argentino.