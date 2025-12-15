Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 DIC 2025 | 27º
X
Somos Deporte

La “joyita” de Boca que se iría al Napoli por la patria potestad

El juvenil categoría 2008 se marcharía del Xeneize para ir rumbo al conjunto del Sur de Italia.

Hoy 17:54
Úbeda Boca

Boca vuelve a perder a un juvenil sin dejar ingresos. En las últimas horas se confirmó que Milton Pereyra, delantero de 17 años, dejará el club antes de firmar su primer contrato profesional y continuará su carrera en Europa, amparado en la figura legal de la patria potestad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El atacante, que se desempeñaba en la Sexta División, ya tiene destino definido: a fines de diciembre se incorporará a las divisiones juveniles del Napoli, que sumará a un futbolista con proyección y varios años de formación en Inferiores del Xeneize.

Te recomendamos: La fuerte decisión de Ander Herrera de cara a la próxima temporada de Boca

Pereyra nació el 13 de mayo de 2008 en Buenos Aires y llegó a Boca cuando tenía apenas siete años. Con 1,76 metros de altura, es un delantero que se siente cómodo jugando de espaldas al arco y con presencia en el área, características que despertaron el interés desde el exterior.

Tiempo atrás, el propio jugador había expresado su deseo de llegar a Primera con la camiseta azul y oro e incluso soñaba con disputar un Mundial. Sin embargo, el escenario cambió y su entorno optó por abrirle una nueva puerta, apostando a un desarrollo temprano en el fútbol europeo.

Te recomendamos: Qué hay de cierto sobre el posible traspaso de Borja de River a Boca

Al tratarse de una salida respaldada por la patria potestad, Boca no recibirá ninguna compensación económica y entiende que no tiene margen de acción. De esta manera, el club suma otro caso más a una lista que crece y vuelve a encender el debate sobre la fuga de juveniles en el fútbol argentino.

TEMAS Club Atlético Boca Juniors

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Profundo dolor y conmoción en las redes sociales tras la muerte de la joven pareja en la Ruta 9
  2. 2. “Gracias Santiago del Estero por el amor”: Barby Franco relató el accidente de su hija y destacó la atención del CePSI
  3. 3. Horror: degollaron a un joven durante una pelea y su estado es crítico
  4. 4. Un efectivo policial mató a un menor de 17 años que intentó asaltarlo
  5. 5. Prorrogaron la detención de la contadora Soledad Castelli acusada de una estafa millonaria
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT