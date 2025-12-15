El FMI respaldó la actualización de las bandas del dólar que anunció el Banco Central

El organismo internacional celebró la decisión de ajustar el esquema cambiario por inflación desde enero de 2026 y destacó las medidas orientadas a fortalecer el marco monetario y la acumulación de reservas.

Hoy 17:56

Luego del anuncio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre la actualización por inflación de las bandas de flotación del dólar, el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su respaldo a la medida y valoró el rumbo adoptado por el Gobierno en materia económica.

A través de la red social X, la vocera del organismo, Julie Kozack, manifestó: “Celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades en la implementación de estas importantes medidas”. El mensaje fue rápidamente replicado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien respondió con un agradecimiento público.

El intercambio se produjo tras la comunicación oficial del BCRA sobre un cambio clave en el esquema de bandas de flotación cambiaria. Según lo informado, a partir del 1 de enero de 2026, tanto el piso como el techo dentro de los cuales puede moverse el tipo de cambio se actualizarán de manera mensual en función de la inflación que publique el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Desde el Gobierno explicaron que la decisión apunta a evitar atrasos cambiarios, sostener la competitividad de la economía y reducir las expectativas de movimientos bruscos del dólar, un elemento considerado central para consolidar el proceso de desinflación y dar previsibilidad al mercado.

El respaldo del FMI se suma así a las señales positivas que el Ejecutivo busca enviar en el inicio de una nueva etapa del programa económico, con foco en la estabilidad macroeconómica, la acumulación de reservas y la continuidad de las reformas estructurales.