Se publicó el ranking Conmebol para 2026: Boca y River bajaron de puesto y Racing se metió en el top 10

El listado será utilizado para determinar el orden de los equipos en los bombos del sorteo de las competencias de la próxima temporada.

Hoy 18:23

La Conmebol dio a conocer la parte alta del Ranking de Clubes que regirá desde la temporada 2026 y se registraron movimientos importantes entre los equipos argentinos, con cambios en las posiciones de Boca y River y una fuerte presencia nacional en el top 30.

En lo más alto aparece Palmeiras, finalista de la última Copa Libertadores, mientras que el segundo lugar quedó para Flamengo, actual campeón continental. Por detrás se ubicó River, que perdió el liderazgo que ostentaba y cayó al tercer puesto, lugar que anteriormente ocupaba Boca, ahora relegado al cuarto escalón. De todos modos, tanto el Millonario como el Xeneize serán cabezas de serie en los sorteos de la Libertadores y la Sudamericana.

Dentro del top 10, se destaca el crecimiento de Racing, que escaló del duodécimo al noveno lugar. El título en la Copa Sudamericana 2024 y su buen rendimiento internacional reciente le permitieron meterse entre los diez mejores del continente.

Además, en la nómina de los 30 mejores clubes de Sudamérica publicada por Conmebol también aparecen Estudiantes (18°), Lanús (21°), Independiente (24°) y Vélez (26°), confirmando una presencia sólida de la Liga Profesional en el ranking continental.

Cómo se calcula el Ranking de Clubes de Conmebol

El sistema se basa en la suma de tres componentes principales:

Performance de los últimos 10 años : puntos obtenidos en Libertadores y Sudamericana , con mayor peso para las campañas más recientes.

: puntos obtenidos en y , con mayor peso para las campañas más recientes. Coeficiente histórico : rendimiento acumulado en torneos continentales desde el inicio de cada competencia hasta hace 11 años.

: rendimiento acumulado en torneos continentales desde el inicio de cada competencia hasta hace 11 años. Campeón local (bonus): puntos fijos otorgados al club campeón de su liga nacional.

La combinación de estos factores define la ubicación final y resulta clave para los sorteos de las competencias internacionales de 2026.