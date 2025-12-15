“Un panorama diferente”: recorrimos el barrio Ejército Argentino para conocer su identidad y su vida cotidiana

Con una recorrida en vivo por Facebook, el equipo de Diario Panorama caminó el barrio Ejército Argentino para mostrar su presente y acercar una postal a vecinos y a quienes hoy están lejos, pero siguen llevando el barrio en la memoria.

Hoy 20:19

Caminar un barrio es, muchas veces, la mejor manera de entender una ciudad. En ese espíritu, el equipo de Diario Panorama recorrió el barrio Ejército Argentino, uno de los barrios oficiales de Santiago del Estero que está plenamente integrado al tejido urbano de la capital provincial.

La recorrida no solo fue presencial: también se realizó en vivo a través de Facebook, con el objetivo de acercar una postal real y cotidiana a quienes viven en el barrio y a aquellos que, por distintos motivos, hoy están en otro lugar. Una invitación a volver por un rato a esas calles, a reconocer esquinas, pasajes y recuerdos del barrio donde muchos crecieron desde chicos.

Situado al sur del centro urbano, el barrio Ejército Argentino está prácticamente conurbado con la ciudad y se extiende sobre una superficie que supera las 200 hectáreas dentro del ejido capitalino. Su ubicación lo conecta con otros sectores como América del Sur y Campo Contreras, formando parte de una zona clave del entramado urbano.

Un barrio poblado, activo y con fuerte identidad

De acuerdo con el último censo municipal, el barrio cuenta con 12.286 habitantes, lo que lo posiciona como uno de los sectores más poblados de la capital. Esa densidad se refleja en el movimiento diario de sus calles, en la vida comercial de cercanía y en la constante interacción entre vecinos.

Como ocurre en otros barrios santiagueños, el Ejército Argentino se caracteriza por una fuerte vida barrial y por la presencia activa de organizaciones vecinales, que participan tanto en actividades comunitarias como en reclamos y gestiones vinculadas a servicios, infraestructura y mejoras habitacionales.

Un recorrido para reencontrarse con el barrio

La transmisión en vivo permitió que muchos usuarios comentaran, saludaran y compartieran recuerdos mientras reconocían lugares emblemáticos del barrio. Para algunos fue una forma de verse reflejados en el presente; para otros, una manera de volver al barrio de la infancia, aunque sea a través de una pantalla.