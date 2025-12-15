Ingresar
Las Guerreras del K-Pop llegan al Renzi con doble función y meet & greet

Debido a la alta demanda, la producción confirmó una nueva función a las 20 horas, que se suma a la presentación de las 18.

Hoy 22:20

El espectáculo infantil-familiar Las Guerreras del K-Pop llega al Cine Teatro Renzi el próximo 18 de diciembre, con una propuesta que combina coreografías inspiradas en el K-Pop, humor, relato teatral e interacción con el público.

Producida por Inova Productora, la obra está pensada para niñas, niños y preadolescentes, y dialoga con los consumos culturales actuales vinculados a la música pop coreana, el dance cover y los contenidos digitales que circulan en redes sociales.

El show cuenta con la participación del grupo Sasha Boys, que aporta energía y cercanía con la audiencia. La puesta se diferencia por su lenguaje teatral, que combina entretenimiento y valores como el trabajo en equipo, la amistad y la disciplina artística.

Como propuesta especial, luego de cada función se realizará un meet & greet, donde el público podrá conocer a los artistas, sacarse fotos y compartir un momento exclusivo con las protagonistas del espectáculo.

Las funciones serán el 18 de diciembre a las 18 y 20 horas en el Cine Teatro Renzi, una de las salas más emblemáticas de la región. Las entradas anticipadas se encuentran disponibles en etickets.com.ar y en la boletería del teatro.

