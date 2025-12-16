Boca sueña con Dybala: suplente en la Roma y sin apoyo del entrenador

En el 1-0 sobre Como, la Joya volvió a estar en el banco por cuarta vez consecutiva y esta vez ni siquiera ingresó.

Hoy 08:52

Paulo Dybala vuelve a sonar en Boca y la ilusión de los hinchas empieza a crecer, aunque por ahora no haya avances formales. A las viejas declaraciones de su padre, los guiños públicos de Leandro Paredes y algunas señales desde Italia, se suman nuevos indicios que alimentan el rumor en este cierre de año.

Este lunes, Roma venció 1-0 a Como en el Estadio Olímpico y, por cuarto partido consecutivo, Dybala fue suplente. A diferencia de los encuentros anteriores, esta vez ni siquiera ingresó desde el banco. En la previa, su DT Gian Piero Gasperini había sido cauteloso: “Cuando está bien, no tengo ninguna duda”, explicó. Sin embargo, tras el partido volvió a dejar una frase ambigua sobre el cordobés de 32 años: “Quizás esté listo para el domingo, veremos cómo entrena”.

La situación del campeón del mundo se vuelve más sensible si se mira el contexto contractual. Dybala entrará en los últimos seis meses de su vínculo y, según medios italianos, no habría señales de renovación. Las reiteradas lesiones y ausencias en el último tiempo habrían modificado la postura del club, que evaluaría dejarlo ir al finalizar el contrato.

Desde Boca, el tema no pasa desapercibido. Marcelo Delgado había deslizado hace pocos días: “Ojalá podamos hacer el esfuerzo. Su contrato vence en junio de 2026 y se evaluará”. En la misma línea, Paredes fue aún más claro: “A Dybala lo esperamos en Boca con la ilusión intacta”.

Por ahora, no hay gestiones concretas, pero el escenario empieza a abrir una puerta. En el Xeneize saben que el salario europeo es difícil de igualar y que todo dependerá de la voluntad del jugador. Si Roma decide no renovarle, en La Ribera estarán atentos a un posible guiño. La ilusión, al menos, ya está en marcha.