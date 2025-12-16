Rosario: un nene de 4 años cayó de un tercer piso y permanece en terapia intensiva

El accidente ocurrió en un departamento del barrio Ludueña. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Hoy 09:04

Un niño de cuatro años permanece en terapia intensiva después de caer desde un tercer piso en el barrio Ludueña, en la ciudad de Rosario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio tuvo lugar en la tarde del lunes, cuando el menor cayó desde una altura aproximada de 12 metros en el interior de un complejo de departamentos ubicado en la intersección de las calles Solís y Navarro.

El hecho movilizó a familiares, vecinos y autoridades sanitarias de la ciudad. Según informaron los profesionales médicos del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde se encuentra internado, el paciente está estable y fuera de peligro.

El menor fue asistido en el lugar por un móvil del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), que realizó el traslado urgente hacia el hospital pediátrico. De acuerdo con la información brindada por sus familiares, el impacto de la caída habría sido contenido por el tipo de suelo del patio interno, lo que ayudó a evitar consecuencias mayores.

El sufrió politraumatismos y un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. Actualmente, permanece bajo control estricto en la unidad de cuidados intensivos del hospital.

Según relataron fuentes familiares, el menor se encontraba en su habitación con un teléfono celular sobre la cama, mientras su madre ejecutaba tareas domésticas en otro ambiente.

La mujer, al ir hacia el dormitorio, advirtió la ausencia del niño y descubrió que había caído al patio interno, tras salir por una ventana del tercer piso. Aún se desconoce cómo se produjo exactamente el incidente, motivo por el cual se están desarrollando peritajes y averiguaciones por parte de las autoridades.

En línea con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital, los profesionales del Sies acudieron al lugar del hecho minutos después de la caída.

El director del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, Eduardo Casim, explicó que el paciente no requiere procedimientos quirúrgicos por el momento, pero se encuentra en vigilancia intensiva.