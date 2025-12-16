Tragedia: hallaron muerto a un soldado dentro de la Quinta de Olivos

Un joven soldado de 21 años fue encontrado muerto en la Quinta de Olivos e investigan si se trata de un suicidio . La causa recayó en la jueza Sandra Arroyo Salgado , quien se hará cargo de la indagación.

Según indican desde el Gobierno, realizaba tareas de seguridad en la residencia presidencial y fue encontrado en uno de los puestos internos. Si bien se barajan distintas hipótesis, la principal apuntaría a que el soldado se habría quitado la vida.

Distintas áreas de las fuerzas federales intervienen en el caso mientras se efectúan las pericias. Los servicios médicos llegaron de inmediato para confirmar el fallecimiento.

El comunicado oficial del Gobierno: "En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio.

Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida en uno de los puestos internos. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento.