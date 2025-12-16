Ingresar
La Banda vivirá una gran “Fiesta Navideña” en la Plaza Belgrano

El evento se realizará el sábado 20 desde las 19.30 horas y contará con feria de emprendedores, espectáculos musicales, bailes, artistas callejeros y una destacada exposición de autos y motos antiguas, ofreciendo una propuesta recreativa para toda la familia.

Hoy 14:44
La Banda

En el marco de los festejos de fin de año organizados por la Municipalidad de La Banda, la Plaza Manuel Belgrano volverá a llenarse de ritmo, color y alegría con la realización de una Fiesta Navideña, que se llevará a cabo el sábado 20 a partir de las 19.30 horas.

Durante la jornada, los vecinos podrán disfrutar de una feria de emprendedores, shows musicales, bailes, artistas callejeros y una atractiva exposición de autos y motos antiguas, en un espacio pensado para compartir en familia y celebrar el espíritu navideño.

En este sentido, se dio a conocer que estarán presentes Coro Santa Cecilia, Lemuel Ferrari, Luciana Sánchez, “Por Siempre Quinteto” y las academias de danzas folclóricas municipales. Además de que se realizará una Santa Misa presidida por los sacerdotes Luis Cruz y Gastón Cuello.

Desde el municipio se invita a toda la comunidad a participar de esta propuesta recreativa y cultural, que busca fortalecer el encuentro, acompañar a los emprendedores locales y brindar espectáculos gratuitos para todas las edades.

Estas actividades se desarrollan en el marco de las políticas culturales y recreativas impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani orientadas en promover la integración, la participación ciudadana y la puesta en valor de los espacios públicos.

