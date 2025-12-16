Un muerto y dos heridos en un violento choque frontal sobre la Ruta Provincial 13

El accidente fatal ocurrió en un tramo que une Sumampa y Ojo de Agua.

Hoy 14:47

Un violento accidente de tránsito ocurrido este martes sobre la Ruta Provincial 13, en el tramo que conecta las localidades de Sumampa y Ojo de Agua, se cobró la vida de una persona y dejó a otras dos con heridas.

De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor de uno de los vehículos involucrados habría sufrido una descompensación mientras circulaba, lo que provocó que perdiera el control, invadiera el carril contrario y colisionara de manera frontal contra otro rodado.

El impacto fue de gran magnitud y se produjo del lado del conductor, circunstancia que dificultó las tareas de auxilio y rescate en el lugar.

Efectivos policiales, personal de Bomberos y servicios de emergencia trabajaron durante varias horas, ya que el cuerpo de la víctima quedó atrapado entre los hierros retorcidos. Para permitir las pericias correspondientes y el operativo de rescate, la circulación sobre la ruta debió ser restringida de manera parcial.