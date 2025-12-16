Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 DIC 2025 | 31º
X
Locales

Se encuentra en vigencia el Pago Anual Adelantado 2026 con un 20% de descuento

Los contribuyentes podrán beneficiarse de un 20% de descuento en el total del pago, además de un 10% adicional si se encuentran al día con sus obligaciones fiscales.

Hoy 14:57

La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de La Banda informa que ya se encuentra en vigencia la primera etapa del Pago Anual Adelantado 2026 para las tasas por servicios municipales relacionados con la propiedad inmueble y las actividades comerciales, industriales y de servicios.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los contribuyentes podrán beneficiarse de un 20% de descuento en el total del pago, además de un 10% adicional si se encuentran al día con sus obligaciones fiscales. Esta iniciativa busca fomentar el cumplimiento y facilitar el acceso a los servicios municipales.

Asimismo, se informó que los puntos habilitados para la emisión y cobro son: Dirección General de Rentas Municipal sita en avenida 25 de Mayo y Chacabuco, de 7 a 13; Centro de Comercio e Industria en Alberdi 135 de 8 a 12; en todas las sucursales de Banco Santiago del Estero en horario matutino; Rapipagos disponibles tanto en la mañana como en la tarde.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un hombre se descompensó y ocasionó un violento choque en cadena en el barrio Reconquista
  2. 2. Escándalo: empleada municipal denunció a su ex por hackear su Instagram y subir videos porno
  3. 3. Tiene 63 años, padece una enfermedad terminal desde hace casi 30 años y pide la eutanasia
  4. 4. El tiempo para este martes 16 de diciembre en Santiago del Estero: cielo despejado y una máxima de 30 grados
  5. 5. Cultura de la Municipalidad anuncia la apertura del Salón municipal de artes visuales 2025
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT