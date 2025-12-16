Se encuentra en vigencia el Pago Anual Adelantado 2026 con un 20% de descuento

Los contribuyentes podrán beneficiarse de un 20% de descuento en el total del pago, además de un 10% adicional si se encuentran al día con sus obligaciones fiscales.

Hoy 14:57

La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de La Banda informa que ya se encuentra en vigencia la primera etapa del Pago Anual Adelantado 2026 para las tasas por servicios municipales relacionados con la propiedad inmueble y las actividades comerciales, industriales y de servicios.

Los contribuyentes podrán beneficiarse de un 20% de descuento en el total del pago, además de un 10% adicional si se encuentran al día con sus obligaciones fiscales. Esta iniciativa busca fomentar el cumplimiento y facilitar el acceso a los servicios municipales.

Asimismo, se informó que los puntos habilitados para la emisión y cobro son: Dirección General de Rentas Municipal sita en avenida 25 de Mayo y Chacabuco, de 7 a 13; Centro de Comercio e Industria en Alberdi 135 de 8 a 12; en todas las sucursales de Banco Santiago del Estero en horario matutino; Rapipagos disponibles tanto en la mañana como en la tarde.