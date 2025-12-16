Legislatura provincial: designaron el fiscal general del Ministerio Público

La Cámara de Diputados aprobó el nombramiento de la Dra. Bitar de Papa como fiscal general y designó a nuevos representantes ante el Consejo de la Magistratura.

Hoy 18:14

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia prestó acuerdo hoy en sesión ordinaria al pliego remitido por el Poder Ejecutivo y designó como Fiscal General del Ministerio Público a la Dra. Olga Mariela Bitar de Papa, en reemplazo del Dr. Luis Alberto de la Rúa, quien se acogió al beneficio de la jubilación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una nueva sesión ordinaria conducida por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, y de conformidad a lo previsto por el Artículo 160° Inciso 16), Artículo 136° Inciso 17) y Artículo 202° segundo párrafo de la Constitución de la Provincia, el parlamento santiagueño aprobó el pliego respectivo a través de la votación nominal de sus miembros y designó a la Dra. Bitar de Papa quien venía desempeñándose como coordinadora de la Unidad Fiscal de Recursos.

En la oportunidad, los diputados expresaron que la Dra. Bitar de Papa "es abogada egresada de la Ucse; que fue integrante del Consejo de la Magistratura y que venía desempeñándose como coordinadora de la Unidad Fiscal de Recursos, función desde la cual tuvo a su cargo la articulación y supervisión de áreas estratégicas del sistema judicial".

Agregaron: "Su trayectoria y experiencia dentro del ámbito del Ministerio Público la posicionaron como una figura de referencia para asumir la conducción general del organismo".

Designan a representantes de la Legislatura en el Consejo de la Magistratura

Otro de los asuntos tratados fue el pedido del Consejo de la Magistratura para que designe a representantes de la Cámara de Diputados ante este órgano, conforme lo determina el Art. 1949 inc. 50 de la Constitución de la Provincia.

Mediante el voto nominal de sus miembros, la Cámara de Diputados designó, a expensas de una moción presentada y aprobada en el recinto, a los siguientes legisladores para integrar el Consejo de la Magistratura: por la mayoría: Martín Díaz Achával (titular);Mauricio Bustamante (suplente); José Luis Artaza (titular) y Liliana Romero (suplente). Por la minoría: Analía Corbalán (titular) y Álvaro Blanco Piazza (suplente).

Asimismo, el cuerpo legislativo ratificó la prórroga de las sesiones ordinarias que en su momento dictará el Presidente de la Cámara de Diputados hasta el 31 de diciembre de 2025.