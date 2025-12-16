Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 DIC 2025 | 30º
X
Espectaculos

Wanda Nara volvió a mostrar su romance con Martín Migueles en redes sociales con una romántica foto

La conductora compartió una foto íntima junto a su pareja, con un gesto romántico y un tatuaje temporal de Hello Kitty, y reafirmó el vínculo que ambos vienen consolidando en los últimos meses.

Hoy 17:48
Wanda Nara Martín Migueles

La conductora de MasterChef Celebrity y Bake Off, Wanda Nara, compartió una nueva foto de su pareja, el empresario Martín Migueles, acostado a su lado con un tatuaje temporal de Hello Kitty en su brazo. "Te amo", escribió la actriz junto a una serie de emojis románticos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La empresaria subió la foto como una historia en su cuenta de Instagram este fin de semana y sumó otra página a la historia de amor que se fortalece cada día. En noviembre había compartido que Migueles se quiere casar.

"Él quiere, nunca se casó", contó en la misma red social junto a una foto de Migueles, cuando le consultaron si ella se volvería a casar, y agregó: "Maxi le dice que no le conviene, pero insiste".

Con la nueva foto, Wanda no deja lugar a dudas sobre la intimidad que comparte con Migueles y la fortaleza de sus sentimientos. La pareja había empezado con mucha menos exposición, pero en la actualidad el empresario es parte de eventos, cumpleaños y comuniones y acompaña a la modelo en su cotidianidad.

Migueles era vecino de Wanda en Nordelta y comenzó a acercarse a ella con regalos, como joyas. Entre las fotos que subía durante la primera etapa de la relación estaban los regalos, brazos o detalles de los tatuajes de él.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un hombre se descompensó y ocasionó un violento choque en cadena en el barrio Reconquista
  2. 2. Escándalo: empleada municipal denunció a su ex por hackear su Instagram y subir videos porno
  3. 3. Tiene 63 años, padece una enfermedad terminal desde hace casi 30 años y pide la eutanasia
  4. 4. El tiempo para este martes 16 de diciembre en Santiago del Estero: cielo despejado y una máxima de 30 grados
  5. 5. Cultura de la Municipalidad anuncia la apertura del Salón municipal de artes visuales 2025
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT