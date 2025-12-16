Calidad de Vida secuestró gran cantidad de pirotecnia de estruendo en Añatuya

Cabe destacar que fue necesario el apoyo e intervención del personal de la Comisaría 41, que se hizo presente ante la negativa inicial de uno de los propietarios a realizar la entrega voluntaria.

Hoy 18:10

Realizaron un operativo de control en barrio La Merced, en conjunto con personal policial, ante el incumplimiento de la ordenanza vigente que prohíbe su venta y utilización.

Personal de la Oficina de Calidad de Vida de la Municipalidad de Añatuya, con el acompañamiento de efectivos de la Departamental 13, realizó un operativo de control en tres quioscos del barrio La Merced, a partir de denuncias recibidas en el marco de la Campaña “Más luces, Menos ruido”, que esta regulado por una ordenanza municipal.

El procedimiento arrojó resultado positivo, con el secuestro voluntario de pirotecnia de estruendo.

Desde el municipio se recuerda que las denuncias pueden realizarse acercándose al stand de la Oficina de Calidad de Vida ubicado en la intersección de Avenidas Belgrano y 25 de Mayo, o mediante el aporte de fotos y videos.