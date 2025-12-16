Ingresar
Detectaron explotación laboral en Vilelas: cuatro trabajadores rurales vivían en condiciones precarias

El procedimiento se realizó en el paraje Las Palmeras, departamento Ibarra, donde una inspección conjunta constató trabajo no registrado, falta de acceso a agua potable y viviendas inadecuadas.

Hoy 18:13

Una inspección conjunta permitió detectar un grave caso de explotación laboral en el paraje Las Palmeras, localidad de Vilelas, en el departamento Ibarra, donde cuatro trabajadores rurales se encontraban desempeñando tareas en condiciones extremadamente precarias.

El operativo fue llevado adelante por Gendarmería Nacional, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), a partir de una denuncia que alertaba sobre posibles irregularidades laborales.

Durante el procedimiento, las autoridades constataron que los trabajadores no contaban con acceso a agua potable, ni con elementos básicos para la conservación de alimentos. Además, vivían en chozas armadas con lonas, consideradas viviendas inadecuadas para la habitabilidad.

También se verificó que los empleados no estaban registrados formalmente, percibían sueldos pactados de manera informal y no recibían la ropa de trabajo reglamentaria, incumpliendo la normativa laboral vigente.

Ante las irregularidades detectadas, los organismos intervinientes iniciaron las actuaciones correspondientes contra el empleador, encuadrando la situación como explotación laboral y trabajo no registrado.

