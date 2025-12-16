La intendente Fuentes recorrió el Mercado Artesanal Municipal que funciona en el Parque Norte

A la intendente la recibieron miembros de la asociación de artesanos "Ciudad de Santiago".

Hoy 18:32

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, visitó el Mercado Artesanal Municipal (MAM) ubicado en el Parque Norte, donde más de 40 artesanos locales de reconocida trayectoria exhiben y comercializan sus producciones.

La jefa comunal fue recibida por miembros de la asociación de artesanos "Ciudad de Santiago", con quienes recorrió el moderno salón en el que se exponen múltiples productos de cerámica, cuero, cestería, orfebrería, madera y textiles, entre muchos otros.

"Este flamante espacio constituye una excelente oportunidad para encontrar regalos originales y totalmente artesanales, ideales para agasajar a nuestros seres queridos en estas fiestas y para que los turistas se lleven un recuerdo de la ciudad", indicó la Ing. Fuentes.

"Queremos brindar nuevas fuentes de ingresos para los artesanos locales, promoviendo al mismo tiempo las tradiciones y el arte que definen nuestra identidad santiagueña, buscando consolidar la articulación del Estado municipal con las asociaciones de emprendedores", afirmó.

Por su parte, la presidenta de la asociación, Judith Basualdo, indicó que el horario de atención es de 9 a 12:30 de la mañana. "Ampliaremos los días y horarios de atención al público durante estas fechas, ofreciendo a los turistas artesanías locales de primera calidad a precios justos", dijo.

En tanto, el tesorero de la institución, Ricardo Contreras, agradeció a la Municipalidad "no sólo por el espacio de venta y exposición de artesanías, sino también por consolidar el patrimonio cultural santiagueño y promover el turismo y los puntos de encuentro".