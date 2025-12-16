Choque entre una moto y un auto dejó a un adolescente de 16 años herido en Añatuya

El siniestro vial ocurrió en la avenida Gottau, entre Wofcy y Barraza. El joven que circulaba en la motocicleta fue asistido y trasladado al hospital zonal.

Hoy 20:59

Un siniestro vial se registró en horas de la tarde de este martes en la avenida Gottau, entre las calles Wofcy y Gobernador Barraza, en la ciudad de Añatuya, y dejó como saldo a un adolescente de 16 años lesionado.

El hecho ocurrió cuando, por causas que se investigan, una motocicleta conducida por el menor colisionó con un automóvil particular. A raíz del impacto, el joven sufrió diversas lesiones.

En el lugar trabajó personal de emergencias, que asistió al adolescente y dispuso su traslado en la Ambulancia Municipal hacia la guardia del Hospital Zonal, donde quedó en observación para una evaluación médica más exhaustiva.

Efectivos policiales realizaron las pericias correspondientes para determinar la dinámica del hecho, mientras continúan las actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias del choque.