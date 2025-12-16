Osvaldo Giordano analizó la economía argentina y advirtió sobre un año de estancamiento y mercado laboral deteriorado

El economista destacó la normalización de la tasa de interés, pero señaló que no habrá un boom de consumo y remarcó la necesidad de actualizar las normas laborales.

Hoy 22:54

El economista Osvaldo Eugenio Giordano, presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, analizó este martes la situación económica del país durante una entrevista en el programa Libertad de Opinión. En su diagnóstico, sostuvo que la Argentina atraviesa un período de estancamiento económico, con algunos signos de alivio hacia el cierre del año, pero con problemas estructurales que siguen sin resolverse.

Giordano explicó que el último año fue “muy cambiante”, con una caída de la actividad seguida de un rebote durante el segundo semestre, para luego entrar en un proceso de amesetamiento que se profundizó con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el clima de incertidumbre previo a las elecciones. “Eso llevó a un escenario de recesión y parálisis”, señaló, aunque aclaró que tras el proceso electoral se observó cierta estabilización, con un tipo de cambio más tranquilo y una normalización parcial de variables que se habían deteriorado.

En ese sentido, remarcó que el año concluye con un nivel de actividad económica estancado, con complicaciones en algunos sectores, y sin un crecimiento sostenido. “Vemos un alivio a esta altura del año, una normalización de lo que se había complicado, pero no un despegue”, advirtió.

Uno de los puntos que destacó como positivos fue la normalización de la tasa de interés y la reaparición del crédito. “Es un factor muy importante y seguramente veremos sus efectos”, afirmó. Sin embargo, fue claro al marcar límites: “Tenemos una economía que hace diez años está estancada y lo mismo pasa con el consumo. Puede haber cierto alivio por la tasa de interés, pero de ninguna manera un boom”.

Giordano puso especial énfasis en el deterioro del mercado laboral, al que definió como el principal problema de partida. “El empleo productivo está estancado, tenemos un mercado laboral degradado”, señaló, y sostuvo que uno de los factores que contribuyen a esa situación son las regulaciones laborales obsoletas, aunque aclaró que no es el único motivo.

Según explicó, las normas vigentes generan altos niveles de litigiosidad y responden a convenios “de hace 50 años”, muy alejados de la realidad actual. “La actualización de la normativa es imprescindible si queremos mayor productividad y empresas competitivas”, sostuvo. En ese marco, consideró que los proyectos de reforma generan expectativa porque intentan corregir esas deficiencias, aunque remarcó que el Congreso tiene un rol clave como filtro para mejorar las iniciativas, especialmente en lo referido a la situación de las pequeñas empresas y las cargas sociales.

Otro eje central del análisis fue la dificultad crónica de la Argentina para acceder al financiamiento. “La deuda argentina no es muy grande, pero es muy difícil de pagar con superávit”, afirmó. A su entender, el esquema cambiario anterior no permitía resolver ese problema y, si bien el Gobierno no logró bajar la tasa de interés como esperaba, “va en el sentido correcto”.

Giordano valoró positivamente el cambio en la política cambiaria y el esquema de bandas. “Es un cambio acertado, quizás podría haberse avanzado más rápido, pero va en la dirección correcta”, indicó, y agregó que el objetivo de fortalecer las reservas podría contribuir a una baja del riesgo país.

Finalmente, el economista reflexionó sobre el perfil productivo del país y su relación con el mundo. “Argentina es tradicionalmente un país muy cerrado, y nos hemos acostumbrado a no tener competencia”, afirmó. En ese contexto, enumeró las dificultades que enfrentan quienes producen en el país: problemas de infraestructura, presión impositiva y regulaciones que afectan especialmente a las pequeñas empresas. “Todo eso hace muy difícil ser competitivo en Argentina”, concluyó.