La inteligencia artificial está reconfigurando la gestión sanitaria

Hoy 04:39

Por Luis Navas, en diario Ámbito

La inteligencia artificial irrumpió en la gestión sanitaria como un motor que está modificando la manera en que operan y deciden las organizaciones. En Argentina, las aseguradoras de salud ya lo reconocen: el 51% considera que la IA transforma el sector al automatizar procesos administrativos con mínima supervisión.

Este indicador, que surge de una encuesta que realizamos desde Conexia, no es un dato menor. Significa que la industria está migrando desde estructuras operativas tradicionales hacia modelos inteligentes, capaces de operar con mayor precisión y a mayor velocidad.

Pero el impacto no se limita a tareas administrativas, ya que el 24% de las aseguradoras de salud ve en la inteligencia artificial la posibilidad real de anticipar la demanda de servicios a través del análisis predictivo.

Mientras que un 16% destaca su capacidad para gestionar redes prestadoras de forma eficiente. Un aspecto crítico que permite garantizar la calidad y continuidad en la atención médica.

La transformación digital, potenciada por la IA, no solo está optimizando la gestión interna de las organizaciones: la está redefiniendo.

Cuando se consulta sobre cuál es el mayor impacto de la digitalización y la automatización, la opinión de las aseguradoras se centra en cuatro aspectos:

39% apunta a la eficiencia

30% hace foco en la posibilidad de acceder a datos en tiempo real para tomar mejores decisiones

17% destaca la mejora en la satisfacción del afiliado.

14% señala la reducción de fraudes y el aumento de la trazabilidad.

Estos resultados muestran con claridad que la transformación digital impacta en la velocidad operativa, la calidad de las decisiones, la optimización de recursos y el rol estratégico del capital humano.

En otras palabras, la incorporación de IA en la gestión sanitaria no es un avance incremental. Es un cambio de paradigma.

Evolución, desafíos y futuro de la IA en la gestión de la salud

La inteligencia artificial está fortaleciendo los sistemas sanitarios en tiempo real, optimizando procesos y generando retornos de inversión medibles.

Al mismo tiempo, está mejorando la eficiencia del personal, reduciendo costos y permitiendo un uso más inteligente y justo de los recursos.

Su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos y procesarlos al instante está transformando profundamente la manera en que se gestionan los riesgos, se optimizan los procesos y se mejora la atención a los asegurados.

Sin embargo, esta evolución no está exenta de desafíos. Es indispensable contar con un marco regulatorio sólido que garantice transparencia, seguridad y equidad en el uso de la IA.

En paralelo, la ética debe ocupar un lugar central: se debe priorizar siempre el bienestar del asegurado y evitar cualquier sesgo en los modelos que pueda generar discriminación o exclusión.

En este punto, queda claro que el futuro de los seguros de salud es digital e inteligente, pero debe ser también más humano. La tecnología tiene que estar al servicio de las personas, facilitando el acceso a coberturas más personalizadas, ágiles y justas.

La clave está en encontrar el equilibrio entre innovación y responsabilidad. Porque la inteligencia artificial no solo debe optimizar procesos. También debe fortalecer la confianza y la protección de quienes más lo necesitan.

Ese es el compromiso que debemos asumir como industria. El camino en el que debemos profundizar.