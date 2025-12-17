Donald Trump anunció un bloqueo completo de buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

El presidente norteamericano dijo que el país gobernado por el régimen de Nicolás Maduro está “completamente rodeado por la armada más grande jamás reunida” en Sudamérica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes por la noche que ordenará bloquear todos los “buques petroleros sancionados” que se dirijan a Venezuela mientras aumenta la presencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses frente a las costas de ese país. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro dijo que la medida es “absolutamente irracional” y que viola el libre comercio y la navegabilidad.

El anuncio del mandatario se da en medio de una fuerte tensión con el líder del régimen y tras el inicio de “una nueva fase” de la campaña de presión del gobierno republicano contra el latinoamericano.

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron”, escribió en un posteo publicado este martes por la noche en su red social Truth.

En ese sentido, Trump acusó al régimen de utilizar el petróleo de yacimientos robados ”para financiarse, para el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro". “Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”, acusó.

En el mismo mensaje, volvió a cuestionar las política de la administración de su antecesor, Joe Biden, de “débil e inepta” y aseguró que “los inmigrantes ilegales y criminales” que llegaron desde ese país a Estados Unidos, están siendo deportados.

“Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación“, enfatizó. Y agregó: “Ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos inmediatamente”.

El bloqueo llega en medio de una escalada de tensión entre Washington y Caracas, con advertencias de ataques terrestres y bombardeos a embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el mar Caribe y la incautación de petróleo venezolano que iba a la isla de Cuba, por parte de las fuerzas de Estados Unidos.

Durante el fin de semana, el líder republicano lanzó nuevas amenazas, luego de conocerse una segunda supuesta incursión de aviones caza F-18 sobre espacio aéreo venezolano, tras un primer sobrevuelo el martes de 40 minutos de dos aeronaves lanzadas desde el portaaviones Gerald R. Ford.

“Y ahora empezamos por tierra. Y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder”, dijo Trump a periodistas que le preguntaron sobre la tensión con Venezuela en una rueda de prensa en el Salón Oval el viernes a última hora. Luego matizó ligeramente su comentario señalando que los ataques terrestres no tienen “por qué ser necesariamente en Venezuela".

Trump se jacta de que su gobierno bajó el tráfico de drogas “a niveles nunca antes vistos”. En concreto, según el mandatario, su administración redujo “el 96% de las drogas que llegan por agua”. También ironizó con que él no quisiera ser el otro 4%, en referencia al riesgo al que se exponen los narcotraficantes al intentar atravesar el cerco militarizado que Trump montó en el Caribe.

“¿Quieren ir a pescar a esa zona? ¿Alguien quiere ir a pescar a esa zona? No lo creo”, dijo Trump entre risas. Los bombardeos estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe ya dejaron más de 80 muertos. Los críticos en Estados Unidos y América Latina las califican de ejecuciones extrajudiciales, y alegan que incluso hay serias dudas de que las víctimas hayan sido narcotraficantes.