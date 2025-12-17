Paro de controladores aéreos: Aerolíneas adelantó el vuelo rumbo a Santiago del Estero

Si bien la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para las 10, la primera medida de fuerza fue anunciada para el horario de 8 a 11. Ante la situación, Aerolíneas Argentinas adelantó algunos vuelos, entre ellos el que viene a Santiago del Estero.

Hoy 05:23

El paro de controladores aéreos comenzará en la mañana de este miércoles y afectará los despegues de vuelos con destino nacional. Si bien la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para las 10, la primera medida de fuerza fue anunciada para el horario de 8 a 11.

Se recomienda a los pasajeros controlar sus pasajes y el estado de sus vuelos. En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, por ejemplo, ya figuraban este miércoles algunos servicios con demoras en la web oficial. Por ejemplo, tres vuelos de Aerolíneas Argentinas con destino a Catamarca, San Juan y Ushuaia —con horarios previstos entre las 9 y las 10— aparecían reprogramados con una salida estimada para las 11.30.

Lo mismo ocurría con un vuelo de Flybondi con destino a Ushuaia, mientras que otros servicios de Aerolíneas Argentinas rumbo a Santiago del Estero y a Jujuy fueron adelantados de las 8 a las 7.40 y 7.30, respectivamente.

En la previa de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) ratificó un cronograma de paros que se extenderán entre dos y tres horas y que provocarán, como ya ocurrió en agosto, cancelaciones y reprogramaciones en una fecha de alta demanda.

El gremio sostiene un reclamo por un incremento salarial que, aseguran, no tuvo respuesta por parte del Gobierno nacional, y confirmó que "a partir del 17 de diciembre se comenzarán a afectar los vuelos nacionales de manera progresiva hasta llegar a la afectación de los vuelos internacionales".

El conflicto entre ATEPSA y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) se remonta a las paritarias firmadas en septiembre. Según el sindicato, el acuerdo alcanzado tras un paro que generó demoras y cancelaciones en agosto no está siendo cumplido.

En aquel momento, el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria ante una medida de fuerza que afectaba a los vuelos comerciales. Sin embargo, la falta de avances reactivó el reclamo en noviembre, cuando se implementó un cronograma que impactó únicamente en los vuelos de carga.

Ahora, tras un nuevo encuentro que finalizó sin acuerdo, el gremio decidió avanzar con el plan de paros anunciado. Fuentes del Gobierno señalaron que la postura sindical fue "inflexible" y convocaron a una nueva reunión para este miércoles.

El Gobierno de Javier Milei expresó su rechazo a las medidas de fuerza de los controladores aéreos. A través de la Empresa Argentina de Navegación Aérea, bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, consideró que el paro es "ilegítimo" y advirtió que, por un efecto dominó, el impacto en los vuelos podría ser mayor al anunciado.

La entidad manifestó "su profundo rechazo ante las inadmisibles medidas de fuerza anunciadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA)".

"Las mismas pretenden afectar un servicio esencial garantizado por ley, interrumpiendo el normal desarrollo del transporte aéreo de pasajeros en plena época de Fiestas de fin de año, cuando los vuelos son fundamentales para cientos de miles de argentinos", señaló el comunicado oficial.

El cronograma del paro de los controladores aéreos

Miércoles 17 de diciembre: la medida de fuerza afectará a todos los despegues con destinos nacionales entre las 8 y las 11, a excepción del Aeroparque Jorge Newbery, donde el impacto será solo durante las dos primeras horas del paro.

Jueves 18 de diciembre: se interrumpirán todos los despegues con destinos nacionales entre las 16 y las 19. En Aeroparque, la medida finalizará una hora antes que en el resto de las terminales.

Martes 23 de diciembre: no saldrán vuelos nacionales entre las 19 y las 22. Nuevamente, se hará una excepción en el Aeroparque porteño, donde la protesta se cumplirá solo durante las dos primeras horas.

Sábado 27 de diciembre: habrá un paro entre las 14 y las 17 que afectará a los vuelos con destino internacional.

Lunes 29 de diciembre: una medida de fuerza entre las 8 y las 11 afectará a todos los despegues, tanto nacionales como internacionales.



Fuente: diario Clarín.