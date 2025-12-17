Crisis en el transporte chaqueño: empresarios quieren pagar el aguinaldo en cuatro cuotas

La crisis del sector se agudiza día tras día. El responsable de la UTA en la vecina provincia adelantó medidas de fuerza si prospera la idea de pagar la segunda cuota del aguinaldo en partes.

"No nos vamos a quedar mirando mientras todo se cae", sentenció el secretario general de la delegación Chaco de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Raúl Abraham, anticipando que la asamblea de trabajadores programada para mañana definirá posibles medidas de fuerza.

De acuerdo a lo publicado por Diario Norte de Chaco, el dirigente sindical entiende que los choferes ya pusieron de su parte para sobrellevar un escenario que lejos está de ser el ideal. "Los trabajadores resignaron parte de su salario durante el proceso preventivo de crisis, y ahora pedimos que el gobierno participe en una mesa de negociación", exigió Abraham, subrayando que, "para bien o para mal, tiene que aparecer el gobierno".

La crisis se ve agravada por la inminente suba del pasaje. Actualmente en $1300, se avanza en un proceso para llevar el boleto plano a un valor que orillará los 2000 pesos, una diferencia "considerable" que, según el sindicato, solo profundizará la caída de usuarios y, por consiguiente, reducirá aún más los ingresos de las empresas. El dirigente sostuvo que la situación se hace "cada vez peor para los empresarios" y que es "difícil hacer frente al pago de los salarios" con la estructura actual.

La situación es más alarmante con la llegada del receso de fin de año. Los meses de enero y febrero se caracterizan por una caída drástica en el transporte de pasajeros debido a las vacaciones escolares y del personal estatal. Esta baja de actividad se traduce en menos ingresos para las empresas, una situación que históricamente se compensaba con los aportes por el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG).

"Terminan las clases y no hay esos aportes. Antes había una continuidad, no hay nada", lamentó el sindicalista. Esta precariedad obliga a pensar que "todo está sostenido con alfileres" y genera una preocupación que "asusta", ya que la complicación se observa "en todo el interior e incluso en el Área Metropolitana de Buenos Aires".

Abraham criticó la postura distante gubernamental: "No son capaces de convocar, de ver. La Subsecretaría de Transporte no convoca a las partes", lamentó. El líder de UTA enfatizó que esta crisis no afecta solo a los choferes, sino "también al usuario", ya que mucha gente "no podrá viajar, no tiene recursos económicos". El sindicato advirtió: "No vamos a permitir que el trabajador siempre pague las consecuencias".

Mientras se negocia la forma de pago del aguinaldo en procura de reducir el número de cuotas, choferes saben que en paralelo se avecina otro frente de conflicto como es la intención de los empresarios de suspender trabajadores para alivianar lo destinado a salarios en un contexto cada vez más endeble para el sector que atraviesa una de sus peores crisis de los últimos años.