Rusia busca establecer una base lunar para futuras misiones tripuladas

La zona será estudiada por un explorador lunar como parte del programa Luna-Glob, orientado a una futura presencia humana en la Luna.

Hoy 05:49
Luna.

Rusia identificó un sitio prometedor en la superficie de la Luna para la eventual construcción de una base lunar, el cual será analizado en profundidad por un explorador robótico, informó este martes la corporación estatal espacial rusa Roscosmos.

El anuncio fue realizado por Denis Kutovoy, subdirector del departamento de sistemas espaciales de Roscosmos, quien detalló que el explorador lunar operará en la zona seleccionada con el objetivo de realizar estudios del suelo y evaluar su viabilidad para una futura instalación permanente.

Exploración robótica y objetivos a largo plazo
Según explicó Kutovoy, la agencia espacial rusa se encuentra actualmente sentando las bases experimentales para definir los objetivos estratégicos de largo plazo vinculados a la expansión humana en el espacio.

La iniciativa forma parte del programa Luna-Glob, liderado por Roscosmos, que apunta inicialmente al establecimiento de una base lunar completamente robotizada, como paso previo al desarrollo de misiones lunares tripuladas.

Desde la agencia destacaron que estos avances permitirán acumular información clave sobre las condiciones del satélite natural, en especial en lo relativo a recursos, estabilidad del terreno y posibilidades de permanencia humana.

