Santa Fe: el juez federal Gastón Salmain fue imputado por abuso de autoridad

La fiscalía federal lo acusó de haber usado su investidura para requerir a la PSA información sobre un allanamiento en el que le habían incautado el celular.

Hoy 05:59

El juez federal de Rosario, Gastón Salmain, sumó una imputación por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación obedece a un oficio judicial que confeccionó y envió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para requerir información sobre un allanamiento en el que le habían incautado su celular.

El juez federal de Garantías Román Lanzón dio por formalizada la investigación penal contra el magistrado y dispuso un plazo de seis meses para concluir la investigación. Además, por considerar que se trata de “un caso de gravedad institucional”, ordenó remitir acta de audiencia y video al Consejo de la Magistratura.

Investigaciones

Según lo informado por La Capital de Rosario, esta nueva imputación contra Salmain se desprende de una investigación en la que ya fue indagado por su presunta participación en una asociación ilícita junto con uno de los arrepentidos de la causa que tiene como principal acusado al exjuez federal Marcelo Bailaque.

En este caso Salmain está acusado de haber ordenado medidas judiciales para que el financista Fernando Whpei pudiera comprar 10 millones de dólares al cambio oficial en diciembre de 2023 a pesar de que por entonces imperaba el cepo cambiario.

Esa investigación originada en los dichos del arrepentido Carlos Vaudagna, extitular de la Arca acusado de participar de una trama extorsiva con Bailaque, condujo a un allanamiento el pasado 17 de octubre para requisar su vehículo y secuestrar su teléfono celular en un domicilio del juez en Buenos Aires, medida efectuada por personal de la PSA.

En ese marco, el pasado 21 de octubre Salmain le envió un oficio al titular de esa fuerza policial, al parecer para interiorizarse sobre el expediente en cuyo marco lo habían allanado.

Acusaciones

En una audiencia realizada este martes en los tribunales federales de Oroño al 900, los fiscales Javier Arzubi Calvo, Soledad García y María Virginia Sosa presentaron la investigación ante el juez Lanzón y formularon las acusaciones contra Salmain. De la audiencia también participaron el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y el auxiliar fiscal de esa procuraduría, Esteban Venditti.

La fiscalía le achacó a Salmain “haber utilizado su investidura de Juez Federal de la Nación Argentina al confeccionar, suscribir y ordenar el diligenciamiento de los oficios judiciales Nº 56 dirigido al Director Nacional de la PSA, Alfredo Gallardo, y Nº 54 dirigido a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, con la finalidad de obtener información” relacionada con un caso en el que “ya fue indagado por su presunta participación en una asociación ilícita sospechada de favorecer a un fideicomiso para la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior”.

Al momento de resolver, Lanzón admitió el planteo de la fiscalía y rechazó un planteo de atipicidad del delito que hizo la defensa. Además dictó un plazo de 180 días corridos para concluir la investigación, con vencimiento el próximo 16 de junio de 2026.